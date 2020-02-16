Ученые назвали продукты, вызывающие рак кишечника

Риск развития рака кишечника у тех, кто употреблял в пищу около 76 граммов красного и переработанного мяса, был выше на 20%, чем у тех, кто ел 21 грамм и менее.

Ученые из Оксфордского университета выяснили, что ежедневное употребление красного и переработанного мяса даже в небольших количествах может повысить вероятность заболевания раком кишечника.

Результаты научной работы опубликованы в журнале International Journal of Epidemiology.

Исследование проводилось в течение шести лет. Для этого специалисты собирали данные 500 тысяч пациентов. Так, были зафиксированы 2 609 случаев рака кишечника среди тех, кому на момент начала научной работы было 40-69 лет.

В результате исследователи выяснили, что риск развития онкологического заболевания у тех, кто употреблял в пищу около 76 граммов красного и переработанного мяса, был выше на 20 процентов, чем у тех, кто ел 21 грамм и менее.

Также риск был на 15 процентов выше у тех, кто ел около 54 граммов красного мяса в день, в сравнении с теми, кто употреблял около восьми граммов. Для тех, кто ел 29 граммов переработанного мяса в день, риск был на 19 процентов выше, чем у тех, кто принимал в пищу около пяти граммов в день.

Ранее международная группа ученых обнаружила, что употребление двух и более чашек кофе или чая в день может увеличить риск развития рака легких.

Исследователи проанализировали медицинские данные около 1,2 миллиона человек из Азии и США. Период наблюдения в среднем составил 8,6 года.

Выяснилось, что у некурящих людей, выпивавших две и более чашки кофе в день, на 41 процент выше риск развития рака легких. У некурящих любителей чая — на 37 процентов выше.

При этом возраст человека и его расовая принадлежность не играют существенной роли, выяснили исследователи. Также не имеет значения, какой кофе употребляет человек — с кофеином или без него.

По словам ученых, проведенный анализ является наблюдательным исследованием, а не экспериментом, и не доказывает причинно-следственную связь.

Они предположили, что развитие рака легких в данном случае связано не с воздействием на организм кофеина, а с последствием обжарки кофейных зерен. При этом взаимосвязь между риском развития онкологического заболевания и употреблением чая не объяснена.

Ученые из Австралии, в свою очередь, назвали основные причины появления рака груди.

Они объединили и проанализировали данные шести исследований, в которых суммарно приняли участие более двухсот тысяч женщин. Специалисты стремились выяснить, сколько случаев заболевания можно предотвратить превентивными мерами.

В результате исследования выяснилось, что главными причинами рака груди являются избыточный вес и алкоголь.

"Мы обнаружили, что уровень ожирения может стать причиной самой большой доли предотвратимых случаев рака молочной железы в будущем - 17500 случаев или 13 процентов в следующем десятилетии", - рассказала исследователь Маарит Лааксонен.

На долю алкоголя приходится 11 600 таких случаев.

Кроме того, семь процентов заболеваний раком молочной железы у испытуемых вызвало длительное применение (более пяти лет) гормональной терапии в период менопаузы, сообщает портал.

Рак молочной железы является наиболее распространенным типом онкологического заболевания у женщин.