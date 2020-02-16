06:23 16 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.23
  • USD17.70
  • RUB0.28
  • RON4.04
  • UAH0.72
Поиск
Мясная продукция на прилавке

Ученые назвали продукты, вызывающие рак кишечника

© Sputnik / Владимир Песня
Справки
Получить короткую ссылку
15 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/reference/20200216/29216887/zdorovie-rac-lechenie.html

Риск развития рака кишечника у тех, кто употреблял в пищу около 76 граммов красного и переработанного мяса, был выше на 20%, чем у тех, кто ел 21 грамм и менее.

 Ученые из Оксфордского университета выяснили, что ежедневное употребление красного и переработанного мяса даже в небольших количествах может повысить вероятность заболевания раком кишечника.

Результаты научной работы опубликованы в журнале International Journal of Epidemiology.

Исследование проводилось в течение шести лет. Для этого специалисты собирали данные 500 тысяч пациентов. Так, были зафиксированы 2 609 случаев рака кишечника среди тех, кому на момент начала научной работы было 40-69 лет.

В результате исследователи выяснили, что риск развития онкологического заболевания у тех, кто употреблял в пищу около 76 граммов красного и переработанного мяса, был выше на 20 процентов, чем у тех, кто ел 21 грамм и менее.

Также риск был на 15 процентов выше у тех, кто ел около 54 граммов красного мяса в день, в сравнении с теми, кто употреблял около восьми граммов. Для тех, кто ел 29 граммов переработанного мяса в день, риск был на 19 процентов выше, чем у тех, кто принимал в пищу около пяти граммов в день.

В операционной, архивное фото
© Sputnik / Константин Чалабов
Врач рассказал, как снизить риск появления онкологии

Ранее международная группа ученых обнаружила, что употребление двух и более чашек кофе или чая в день может увеличить риск развития рака легких. 

Исследователи проанализировали медицинские данные около 1,2 миллиона человек из Азии и США. Период наблюдения в среднем составил 8,6 года.

Выяснилось, что у некурящих людей, выпивавших две и более чашки кофе в день, на 41 процент выше риск развития рака легких. У некурящих любителей чая — на 37 процентов выше.

При этом возраст человека и его расовая принадлежность не играют существенной роли, выяснили исследователи. Также не имеет значения, какой кофе употребляет человек — с кофеином или без него.

По словам ученых, проведенный анализ является наблюдательным исследованием, а не экспериментом, и не доказывает причинно-следственную связь.

Они предположили, что развитие рака легких в данном случае связано не с воздействием на организм кофеина, а с последствием обжарки кофейных зерен. При этом взаимосвязь между риском развития онкологического заболевания и употреблением чая не объяснена.

Ученые из Австралии, в свою очередь, назвали основные причины появления рака груди.

Они объединили и проанализировали данные шести исследований, в которых суммарно приняли участие более двухсот тысяч женщин. Специалисты стремились выяснить, сколько случаев заболевания можно предотвратить превентивными мерами.

Врач заполняет документы
© Fotolia / Stephan Morrosch
Тревожная статистика: в Молдове растет число онкобольных

В результате исследования выяснилось, что главными причинами рака груди являются избыточный вес и алкоголь.

"Мы обнаружили, что уровень ожирения может стать причиной самой большой доли предотвратимых случаев рака молочной железы в будущем - 17500 случаев или 13 процентов в следующем десятилетии", - рассказала исследователь Маарит Лааксонен.

На долю алкоголя приходится 11 600 таких случаев.

Кроме того, семь процентов заболеваний раком молочной железы у испытуемых вызвало длительное применение (более пяти лет) гормональной терапии в период менопаузы, сообщает портал.
Рак молочной железы является наиболее распространенным типом онкологического заболевания у женщин.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Мужчина в защитной маске и с букетом в День святого Валентина на одной из улиц Гонконга
Коронавирус пусть подождет: День всех влюбленных в Китае и не только
Эскадрилья бомбардировщиков ТУ-22М3 приняла участие в масштабных учениях в Иркутской области
Впечатляющий "старт" эскадрильи бомбардировщиков попал на видео
Военное присутствие США и России за рубежом

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться