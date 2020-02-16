Что происходит с мозгом, когда человек испытывает удовольствие от эротики

При проведении исследований ученые фиксировали активность мозга. Полученные данные затем сравнивали с показателями у людей в нейтральных ситуациях.

За удовольствие от эротики, сладкого и денег отвечают разные структуры мозга, выяснили специалисты Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", Сколтеха и канадского Йоркского университета.

Во время исследования специалисты проанализировали данные функциональной магнитно-резонансной томографии и 190 научных статей, посвященных активности мозга. В материалах содержится информация о работе мозга 5551 испытуемого старше 18 лет без психических отклонений и зависимостей.

Отмечается, что 109 исследований посвящено реакции на деньги. Речь шла об экономических играх или задачах с отсроченным денежным вознаграждением. В 34 опытах испытуемые смотрели эротические изображения или видео, а в 47 работах испытуемых поощряли пищевой наградой.

При проведении исследований ученые фиксировали активность мозга. Полученные данные затем сравнивали с показателями у людей в нейтральных ситуациях.

По итогам изучения специалисты установили, что у человека всегда задействованы базальные ганглии (вместе с хвостатым ядром, скорлупой и бледным шаром), однако интенсивность их реакций и активность в полушариях мозга различаются.

Кроме того, в мозгу активизируются другие структуры.

В частности, на эротику и пищу реагирует левый таламус, а на деньги включается правый таламус. Еда приводит к активации правого островка и ограды, эротика приводит в рабочее состояние веретенообразную извилину, отвечающую за визуальное воображение, и амигдалу (эмоциональную ценность стимула), а деньги влияют на прилежащее ядро, связанное с обучением и развитием зависимости.

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