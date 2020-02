Какой сегодня праздник: 17 февраля , события из календаря

А вы знали, что 17 февраля отмечается международный День спонтанного проявления доброты? Чем еще ознаменовано 17 февраля, смотрите в традиционной подборке фактов от Sputnik Молдова.

События в этот день:

1435 — Первое документальное упоминание в Молдове о боярском чине, ведающем господарскими конюшнями.

1600 — По решению светского суда Джордано Бруно признали еретиком и предали сожжению в Риме на площади Цветов. Ученый поддерживал гелиоцентрическую теорию Коперника. Он утверждал, что земля вращается вокруг Солнца, а звезды — это далёкие солнца, вокруг которых тоже могут существовать планеты.

1814 — Наполеон разбил русских под командованием графа Палена в битве под Морманом.

1864 — Первое в истории успешное боевое применение подводной лодки. Произошло это в ходе гражданской войны в США.

1880 — Совершено пятое покушение на императора Александра II.

1936 — Стартовал I чемпионат СССР по хоккею с мячом.

1943 — Великая Отечественная война: подпольщики освободили город Павлоград в тылу у немецко-фашистских оккупантов.

1949 — Министр государственной безопасности МССР И. Мордовец информирует соответствующие учреждения из Москвы об особенностях бессарабского кулачества.

2005 — Парламент Республики Молдова принял Закон о Международном свободном порте Джурджулешть.

1972 — Pink Floyd четыре вечера подряд выступали на сцене лондонского Rainbow Theatre с премьерой знаменитой "Обратной стороны Луны". Лишь год спустя была выпущена пластинка The Dark Side of the Moon, побившая все рекорды длительности нахождения в хит-парадах.

Родились:

1867 — Петр Петрович Шмидт, революционер, один из руководителей Севастопольского восстания 1905 года.

1902 — Василий Шатилов, советский военачальник, Герой Советского Союза.

1906 — Агния Барто, советская писательница, автор стихов для детей.

1919 — Алексей Стырча, молдавский композитор, певец, педагог.

1920 — Леонид Беров, молдавский музыковед.

1941 — Михай Урсаки, молдавский писатель.

1947 — Вячеслав Малежик, эстрадный певец, поэт, композитор, заслуженный артист России.

1950 — Георге Чимпоеш, член-корреспондент АНМ, специальность — сельскохозяйственные науки.

1963 — Майкл Джордан, американский баскетболист, игрок НБА.

1966 — Томас Форсберг, шведский музыкант, основатель группы Bathory.

1971 — Дениз Ричардс, американская актриса.

1972 — Любовь Грузинова, молдавская пианистка, композитор, автор стихов и прозы.

1972 — Билли Джо Армстронг, основатель группы Green Day.

1981 — Пэрис Хилтон, американская актриса и фотомодель.

Скончались:

1856 — Генрих Гейне, немецкий поэт, публицист, критик.

2002 — Евгений Самойлов, советский актер театра и кино, народный артист СССР.

2002 — Лев Кулиджанов, советский и российский кинорежиссер, сценарист и педагог, народный артист СССР.

1987 — Павел Боцу, молдавский поэт и публицист.

1988 — Александр Башлачев, журналист, бард, поэт.

О том, как маленький и неприметный паренек из Череповца превратился в кумира советской молодежи журналисты Sputnik Молдова рассказали в одном из выпусков передачи Fa-Diez.