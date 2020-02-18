Какой сегодня праздник: 18 февраля , события из календаря

Открытие Плутона, Энцо Феррари, Микеланджело, Джон Траволта. Чем еще ознаменовано 18 февраля, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

Во вторник, 18 февраля, день рождения отмечает глава Республики Молдова Игорь Додон (45 лет).

© Sputnik / Miroslav Rotari Президент Молдовы Игорь Додон

Игорь Додон стал в декабре 2016 года первым всенародно избранным президентом страны за последние 20 лет, так как до этого в Молдове главу государства выбирал парламент.

Какие события проходили в этот день в прошлом:

1268 — Раковорская битва, в которой Тевтонский орден потерпел самое страшное поражение со времён Битвы при Дурбе.

1790 — В Яcсах выходит периодическое издание на французском языке "Courier de Moldavie", первая газета, выпущенная на территории Молдовы.

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1918 — Открытие "Народного Университета" в Кишиневе.

1930 — Американский астроном Клайд Томбо в обсерватории Лоуэлла, открывает девятую планету Солнечной системы — Плутон.

1965 — Гамбия получила независимость от Великобритании.

1979 — В пустыне Сахара выпал снег.

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Православные верующие 18 февраля отмечают:

празднование в честь Елецкой-Черниговской, Сицилийской, или Дивногорской и именуемой "Взыскание погибших" икон Божией Матери;

память святителя Феодосия, архиепископа Черниговского;

память мученицы Агафии Панормской (Палермской), Сицилийской;

память мученицы Феодулии и мучеников Елладия, Макария и Евагрия Аназарвских;

память преподобномученицы Александры Каспаровой, мученика Михаила Амелюшкина.

Родились в этот день:

1780 — Алексей Венецианов, русский художник-живописец, один из основоположников бытового жанра в русской живописи.

1898 — Энцо Феррари, итальянский конструктор и предприниматель, основатель одноимённой автомобильной компании.

1921 — Оскар Фельцман, советский композитор.

1924 — Георгий Раковицэ, молдавский сценарист и писатель.

1933 — Йоко Оно, японская и американская художница и музыкант, вдова Джона Леннона.

© AP Photo / Джон Леннон и Йоко Оно, 1972 год

1935 — Сергей Данилюк, молдавский ученый физик.

1935 года — Геннадий Гладков, советский и российский композитор, автор музыки к популярным кино- и телефильмам, мультфильмам и мюзиклам.

1947 — Валерий Рудик, специалист в области микробиологии, действительный член Академии Наук Молдовы.

1948 — Валерий Казаку, молдавский актер.

1953 — Аркадий Укупник, российский композитор и поп-певец.

1954 — Джон Траволта, американский актёр, танцор и певец, наиболее известный по ролям в таких фильмах, как "Лихорадка субботнего вечера", "Криминальное чтиво" и "Бриолин".

1967 — Роберто Баджо, итальянский футболист, обладатель "Золотого мяча".

1974 — Евгений Кафельников, российский теннисист.

1975 — Гари Невилл, английский футболист и тренер.