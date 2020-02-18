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День 18 февраля

Какой сегодня праздник: 18 февраля , события из календаря

© Sputnik / Стас Этвеш / Вишнякова Мария
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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (245)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/reference/20200218/17357265/18-fevralya-kakoj-segodnya-prazdnik.html

Открытие Плутона, Энцо Феррари, Микеланджело, Джон Траволта. Чем еще ознаменовано 18 февраля, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

Во вторник, 18 февраля, день рождения отмечает глава Республики Молдова Игорь Додон (45 лет).

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Президент Молдовы Игорь Додон

Игорь Додон стал в декабре 2016 года первым всенародно избранным президентом страны за последние 20 лет, так как до этого в Молдове главу государства выбирал парламент.

Какие события проходили в этот день в прошлом:

1268 — Раковорская битва, в которой Тевтонский орден потерпел самое страшное поражение со времён Битвы при Дурбе.

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1790 — В Яcсах выходит периодическое издание на французском языке "Courier de Moldavie", первая газета, выпущенная на территории Молдовы.

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1918 — Открытие "Народного Университета" в Кишиневе.

1930 — Американский астроном Клайд Томбо в обсерватории Лоуэлла, открывает девятую планету Солнечной системы — Плутон.

1965 — Гамбия получила независимость от Великобритании.

1979 — В пустыне Сахара выпал снег.

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Православные верующие 18 февраля отмечают:

  • празднование в честь Елецкой-Черниговской, Сицилийской, или Дивногорской и именуемой "Взыскание погибших" икон Божией Матери;
  • память святителя Феодосия, архиепископа Черниговского;
  • память мученицы Агафии Панормской (Палермской), Сицилийской;
  • память мученицы Феодулии и мучеников Елладия, Макария и Евагрия Аназарвских;
  • память преподобномученицы Александры Каспаровой, мученика Михаила Амелюшкина.

Родились в этот день:

1780 — Алексей Венецианов, русский художник-живописец, один из основоположников бытового жанра в русской живописи.

1898 — Энцо Феррари, итальянский конструктор и предприниматель, основатель одноимённой автомобильной компании.

1921 — Оскар Фельцман, советский композитор. 

1924 — Георгий Раковицэ, молдавский сценарист и писатель.

1933 — Йоко Оно, японская и американская художница и музыкант, вдова Джона Леннона.

Джон Леннон и Йоко Оно, 1972 год
© AP Photo /
Джон Леннон и Йоко Оно, 1972 год

1935 — Сергей Данилюк, молдавский ученый физик.

1935 года —  Геннадий Гладков, советский и российский композитор, автор музыки к популярным кино- и телефильмам, мультфильмам и мюзиклам.

1947 — Валерий Рудик, специалист в области микробиологии, действительный член Академии Наук Молдовы.

1948 — Валерий Казаку, молдавский актер.

1953 — Аркадий Укупник, российский композитор и поп-певец.

1954 — Джон Траволта, американский актёр, танцор и певец, наиболее известный по ролям в таких фильмах, как "Лихорадка субботнего вечера", "Криминальное чтиво" и "Бриолин".

1967 — Роберто Баджо, итальянский футболист, обладатель "Золотого мяча".

1974 — Евгений Кафельников, российский теннисист.

1975 — Гари Невилл, английский футболист и тренер.

Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (245)

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Теги:
сахара, Масленица, праздник, Евгений Кафельников, Роберто Баджо, Джон Траволта, Энцо Феррари, Микеланджело, Йоко Оно, Игорь Додон


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