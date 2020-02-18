Какой сегодня праздник: 18 февраля , события из календаря

Во вторник, 18 февраля, день рождения отмечает глава Республики Молдова Игорь Додон (45 лет).
Игорь Додон стал в декабре 2016 года первым всенародно избранным президентом страны за последние 20 лет, так как до этого в Молдове главу государства выбирал парламент.
Какие события проходили в этот день в прошлом:
1268 — Раковорская битва, в которой Тевтонский орден потерпел самое страшное поражение со времён Битвы при Дурбе.
1790 — В Яcсах выходит периодическое издание на французском языке "Courier de Moldavie", первая газета, выпущенная на территории Молдовы.
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1918 — Открытие "Народного Университета" в Кишиневе.
1930 — Американский астроном Клайд Томбо в обсерватории Лоуэлла, открывает девятую планету Солнечной системы — Плутон.
1965 — Гамбия получила независимость от Великобритании.
1979 — В пустыне Сахара выпал снег.
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Православные верующие 18 февраля отмечают:
- празднование в честь Елецкой-Черниговской, Сицилийской, или Дивногорской и именуемой "Взыскание погибших" икон Божией Матери;
- память святителя Феодосия, архиепископа Черниговского;
- память мученицы Агафии Панормской (Палермской), Сицилийской;
- память мученицы Феодулии и мучеников Елладия, Макария и Евагрия Аназарвских;
- память преподобномученицы Александры Каспаровой, мученика Михаила Амелюшкина.
Родились в этот день:
1780 — Алексей Венецианов, русский художник-живописец, один из основоположников бытового жанра в русской живописи.
1898 — Энцо Феррари, итальянский конструктор и предприниматель, основатель одноимённой автомобильной компании.
1921 — Оскар Фельцман, советский композитор.
1924 — Георгий Раковицэ, молдавский сценарист и писатель.
1933 — Йоко Оно, японская и американская художница и музыкант, вдова Джона Леннона.
1935 — Сергей Данилюк, молдавский ученый физик.
1935 года — Геннадий Гладков, советский и российский композитор, автор музыки к популярным кино- и телефильмам, мультфильмам и мюзиклам.
1947 — Валерий Рудик, специалист в области микробиологии, действительный член Академии Наук Молдовы.
1948 — Валерий Казаку, молдавский актер.
1953 — Аркадий Укупник, российский композитор и поп-певец.
1954 — Джон Траволта, американский актёр, танцор и певец, наиболее известный по ролям в таких фильмах, как "Лихорадка субботнего вечера", "Криминальное чтиво" и "Бриолин".
1967 — Роберто Баджо, итальянский футболист, обладатель "Золотого мяча".
1974 — Евгений Кафельников, российский теннисист.
1975 — Гари Невилл, английский футболист и тренер.