Какой сегодня праздник: 19 февраля, события из календаря

Главные темы

Слезы молдавских производителей: топ проблем, которые убивают бизнес Какие изменения ждут покупателей в молдавских магазинах, и что ждет производителей. Все "за" и "против", касающиеся инициативы по обязательному размещению на полках местных торговых сетей не менее 50% продукции отечественного производства, - в обзоре Sputnik Молдова. 451