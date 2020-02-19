Какой сегодня праздник: 19 февраля, события из календаря

Знаете ли вы, что 19 февраля отмечается Всемирный день китов? О том, чем еще ознаменовано 19 февраля, — в обзоре Sputnik.
Что произошло 19 февраля в мире
1726 — указом императрицы Екатерины I учрежден Верховный тайный совет.
1878 — американский изобретатель Томас Эдисон запатентовал фонограф.
1899 — основан Санкт-Петербургский Политехнический институт.
1918 — начался Ледовый поход Балтийского флота.
1921 — выход первого номера газеты "Труд".
1955 — открыто регулярное железнодорожное сообщение Москва - Берлин.
1964 — на экраны Франции вышел фильм режиссера Жака Деми "Шербурские зонтики" с Катрин Денев.
1990 — день рождения графического редактора Photoshop.
2008 — лидер Кубы Фидель Кастро объявил о своем уходе из большой политики.
Кто родился 19 февраля
1473 — Николай Коперник, немецкий астроном, математик, механик, автор учения о гелиоцентрической системе мира.
1884 — Лео Киачели, грузинский писатель, лауреат Государственной премии СССР.
1940 — Сапармурат Ниязов, президент Туркмении.
1945 — Юрий Антонов, советский и российский певец, композитор, народный артист РФ.
1956 — Олег Митяев, певец-бард, народный артист России.
1963 — Сил, британский певец, автор песен, обладатель трех премий "Грэмми".
1967 — Бенисио дель Торо, голливудский актер, лауреат премии "Оскар".
1979 — Витас, российский певец и композитор.
Праздники 19 февраля
- День орнитолога в России.
- День дарения книг в Армении.
- День сотрудника финансовой полиции в Кыргызстане.
- День государственного флага в Туркмении.
- Всемирный день защиты морских млекопитающих, или День китов
Православные праздники 19 февраля
- память мучениц Марфы, Марии и брата их, мученика Ликариона отрока;
- память преподобного Вукола, епископа Смирнского;
- память мучениц Дорофеи, Христины, Каллисты и мученика Феофила;
- память мученицы Фавсты девы и мучеников Евиласия и Максима;
- память мученика Иулиана Емисского;
- память преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка;
- память святителя Фотия I, Патриарха Константинопольского;
- память священномученика Димитрия Рождественского (отец) пресвитера и мученика Анатолия Рождественского (сын);
- память священномученика Василия Надеждина, пресвитера;
- память священномученика Александра Телемакова, пресвитера.