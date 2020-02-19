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День 19 февраля

Какой сегодня праздник: 19 февраля, события из календаря

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https://ru.sputnik.md/reference/20200219/29248730/Kakoy-segodnya-prazdnik-19-fevralya-sobytiya-iz-kalendarya-2020.html

Сегодня среда, 19 февраля. Этот день является 50-м в григорианском календаре. До конца года остается 316 дней.

Знаете ли вы, что 19 февраля отмечается Всемирный день китов? О том, чем еще ознаменовано 19 февраля, — в обзоре Sputnik.

Что произошло 19 февраля в мире

1726 — указом императрицы Екатерины I учрежден Верховный тайный совет.

1878 — американский изобретатель Томас Эдисон запатентовал фонограф.

1899 — основан Санкт-Петербургский Политехнический институт.

1918 — начался Ледовый поход Балтийского флота.

1921 — выход первого номера газеты "Труд".

1955 — открыто регулярное железнодорожное сообщение Москва - Берлин.

1964 — на экраны Франции вышел фильм режиссера Жака Деми "Шербурские зонтики" с Катрин Денев.

1990 — день рождения графического редактора Photoshop.

2008 — лидер Кубы Фидель Кастро объявил о своем уходе из большой политики.

Кто родился 19 февраля

1473 — Николай Коперник, немецкий астроном, математик, механик, автор учения о гелиоцентрической системе мира.

1884 — Лео Киачели, грузинский писатель, лауреат Государственной премии СССР.

1940 — Сапармурат Ниязов, президент Туркмении.

1945 — Юрий Антонов, советский и российский певец, композитор, народный артист РФ.

1956 — Олег Митяев, певец-бард, народный артист России.

1963 — Сил, британский певец, автор песен, обладатель трех премий "Грэмми".

1967 — Бенисио дель Торо, голливудский актер, лауреат премии "Оскар".

1979 — Витас, российский певец и композитор.

 

Праздники 19 февраля

  • День орнитолога в России.
  • День дарения книг в Армении.
  • День сотрудника финансовой полиции в Кыргызстане.
  • День государственного флага в Туркмении.
  • Всемирный день защиты морских млекопитающих, или День китов

 

Православные праздники 19 февраля

  • память мучениц Марфы, Марии и брата их, мученика Ликариона отрока;
  • память преподобного Вукола, епископа Смирнского;
  • память мучениц Дорофеи, Христины, Каллисты и мученика Феофила;
  • память мученицы Фавсты девы и мучеников Евиласия и Максима;
  • память мученика Иулиана Емисского;
  • память преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка;
  • память святителя Фотия I, Патриарха Константинопольского;
  • память священномученика Димитрия Рождественского (отец) пресвитера и мученика Анатолия Рождественского (сын);
  • память священномученика Василия Надеждина, пресвитера;
  • память священномученика Александра Телемакова, пресвитера.

 

 



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