Какой сегодня праздник: 20 февраля, события из календаря

А вы знали, что сегодня отмечают Всемирный день социальной справедливости?
А еще в этот день в Вифлееме был основан первый женский монастырь.Родились: российский врач, правозащитница и филантроп Елизавета Глинка, американская супермодель Синди Кроуфорд и легенда гранжа Курт Кобейн.
Этот день в истории:
1816 — В Риме проходит премьера оперы Джоаккино Россини "Севильский цирюльник".
1859 — Прием Александру Иоана Кузы в Бухаресте.
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1872 — В США запатентован электрический лифт.
1872 — В Нью-Йорке открылся Метрополитен-музей.
1877 — В Большом театре в Москве проходит премьера балета П. Чайковского "Лебединое озеро".
1909 — Опубликован "Первый манифест футуризма". На первой странице французской газеты "Фигаро" был напечатан текст в виде платного объявления под названием "Обоснование и манифест футуризма", подписанный известным итальянским литератором и поэтом Филиппо Томазо Маринетти. От этой даты и принято отсчитывать историю футуризма — одного из крупнейших течений европейского искусства начала XX века.
1924 — Сидни Пуатье, американский актер, режиссер и продюсер ("Шакал", "Ноев ковчег"), первый актер афроамериканского происхождения, получивший "Оскар".
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1933 — За две недели до вступления в должность президента Рузвельта, Конгресс отменил "сухой закон".
1940 — На экраны вышел первый эпизод мультсериала "Том и Джерри".
1962 — Трижды облетев Землю, Джон Гленн совершил первый американский орбитальный космический полет.
1960 — На сцене родной школы в Сиэтле состоялось первое выступление будущего гитариста-виртуоза Джимми Хендрикса.
1983 год — Состоялся релиз культового советского рок-альбома "Банановые острова". Альбом спродюссирован Юрием Чернявским и состоит из восьми песен. Среди них хиты 1980 годов — "Здравствуй, мальчик Бананан!" и "Робот". После выхода альбома первая песня стала своеобразной "визитной карточкой" Юрия Чернавского, а для многих — своеобразным музыкальным символом десятилетия.
1988 — В Екатеринбурге (В Свердловске) образовалась популярная в середине 90-х группа "Агата Кристи".
Родились:
1831 — Алексей Козлов, русский философ-идеалист.
1844 — Людвиг Больцман австрийский физик-теоретик.
1886 — Бела Кун венгерский и советский политический деятель и журналист.
1898 — Порфирий Иванов русский целитель, автор популярной методики оздоровления "Детка".
1903 — Лев Доватор советский военный деятель, генерал-майор, Герой Советского Союза.
1947 — Валентина Кожокару, исполнительница народной музыки.
1950 — Николай Слюсарь, художник.
1953 — Михай Чобану, исполнитель народной музыки.
1962 — Елизавета Глинка, российский врач-реаниматолог, общественный деятель, правозащитница и филантроп.
1963 — Иэн Браун, британский музыкант, лидер группы The Stone Roses.
1964 год — родилась Наталия Гулькина — советская и российская эстрадная певица, солистка группы "Мираж".
1966 — Синди Кроуфорд, американская супермодель, телеведущая, актриса.
1967 — Курт Кобейн, американский рок-музыкант, лидер группы Nirvana.
1967 — Павел Мончивода, польский бас-гитарист, участник группы Scorpions.
1975 — Брайан Литтрелл, певец, участник группы Backstreet Boys.
1985 — Юлия Волкова, бывшая солистка поп-группы "Тату".
1988 — Рианна, барбадосская R&B-певица.
Православные верующие 20 февраля отмечают:
- память преподобного Парфения, епископа Лампсакийского;
- память преподобного Луки Елладского;
- память священномученика Александра Талызина, пресвитера;
- память священномученика Алексия Троицкого, пресвитера;
- память мучеников 1003 Никомидийских;
- память девы Мастридии;
- память преподобного Априона, епископа Кипрского;
- память епископа Вигилия;
- память преподобного Петра Монемвасийского;
- память преподобного Вонифатия Феофановского, Киевского.