Какой сегодня праздник: 20 февраля, события из календаря

Премьера "Лебединого озера", Первый манифест футуризма, Том и Джерри, Курт Кобейн и Синди Кроуфорт. Чем еще ознаменовано 20 февраля, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что сегодня отмечают Всемирный день социальной справедливости?

А еще в этот день в Вифлееме был основан первый женский монастырь.Родились: российский врач, правозащитница и филантроп Елизавета Глинка, американская супермодель Синди Кроуфорд и легенда гранжа Курт Кобейн.

Этот день в истории:

1816 — В Риме проходит премьера оперы Джоаккино Россини "Севильский цирюльник".

1859 — Прием Александру Иоана Кузы в Бухаресте.

Масонство против молдавской самобытности>>>

1872 — В США запатентован электрический лифт.

1872 — В Нью-Йорке открылся Метрополитен-музей.

1877 — В Большом театре в Москве проходит премьера балета П. Чайковского "Лебединое озеро".

1909 — Опубликован "Первый манифест футуризма". На первой странице французской газеты "Фигаро" был напечатан текст в виде платного объявления под названием "Обоснование и манифест футуризма", подписанный известным итальянским литератором и поэтом Филиппо Томазо Маринетти. От этой даты и принято отсчитывать историю футуризма — одного из крупнейших течений европейского искусства начала XX века.

1924 — Сидни Пуатье, американский актер, режиссер и продюсер ("Шакал", "Ноев ковчег"), первый актер афроамериканского происхождения, получивший "Оскар".

Скандал на Оскаре: создателей фильма "Форма воды" обвиняют в плагиате>>>

1933 — За две недели до вступления в должность президента Рузвельта, Конгресс отменил "сухой закон".

1940 — На экраны вышел первый эпизод мультсериала "Том и Джерри".

1962 — Трижды облетев Землю, Джон Гленн совершил первый американский орбитальный космический полет.

1960 — На сцене родной школы в Сиэтле состоялось первое выступление будущего гитариста-виртуоза Джимми Хендрикса.

1983 год — Состоялся релиз культового советского рок-альбома "Банановые острова". Альбом спродюссирован Юрием Чернявским и состоит из восьми песен. Среди них хиты 1980 годов — "Здравствуй, мальчик Бананан!" и "Робот". После выхода альбома первая песня стала своеобразной "визитной карточкой" Юрия Чернавского, а для многих — своеобразным музыкальным символом десятилетия.

1988 — В Екатеринбурге (В Свердловске) образовалась популярная в середине 90-х группа "Агата Кристи".

Родились:

1831 — Алексей Козлов, русский философ-идеалист.

1844 — Людвиг Больцман австрийский физик-теоретик.

1886 — Бела Кун венгерский и советский политический деятель и журналист.

1898 — Порфирий Иванов русский целитель, автор популярной методики оздоровления "Детка".

1903 — Лев Доватор советский военный деятель, генерал-майор, Герой Советского Союза.

1947 — Валентина Кожокару, исполнительница народной музыки.

1950 — Николай Слюсарь, художник.

1953 — Михай Чобану, исполнитель народной музыки.

1962 — Елизавета Глинка, российский врач-реаниматолог, общественный деятель, правозащитница и филантроп.

1963 — Иэн Браун, британский музыкант, лидер группы The Stone Roses.

1964 год — родилась Наталия Гулькина — советская и российская эстрадная певица, солистка группы "Мираж".

1966 — Синди Кроуфорд, американская супермодель, телеведущая, актриса.

1967 — Курт Кобейн, американский рок-музыкант, лидер группы Nirvana.

1967 — Павел Мончивода, польский бас-гитарист, участник группы Scorpions.

1975 — Брайан Литтрелл, певец, участник группы Backstreet Boys.

1985 — Юлия Волкова, бывшая солистка поп-группы "Тату".

1988 — Рианна, барбадосская R&B-певица.

Православные верующие 20 февраля отмечают: