Дата в истории: 21 февраля, события из календаря

А вы знали, что 21 февраля отмечается Международный день родного языка. Языки являются самым сильным инструментом сохранения и развития нашего материального и духовного наследия.
Также сегодня всемирный день экскурсовода. Во Франции — день памяти иностранных участников французского Сопротивления, погибших во время войны.
События в этот день:
1431 — Начало суда над Жанной д'Aрк.
1613 — В России Земским собором на царство избирается Михаил Федорович Романов, основатель династии Романовых.
Прабабушками последнего румынского монарха были представители российского царского Дома Романовых >>>
1784 — Согласно указанию Екатерины II, порт и крепость в Крыму получили название Севастополь.
1811 — Гемфри Дэви сообщает о свойствах открытого им газа — хлора.
1816 — Начинается движение декабристов. По инициативе Александра Николаевича Муравьева основывается тайная дворянская организация "Союз спасения, или Общество истинных и верных сынов Отечества".
Что делал в Кишиневе внук великого Суворова >>>
1848 — Карл Маркс и Фридрих Энгельс опубликовали "Манифест коммунистической партии".
1875 — Родилась Жанна Луиза Кальман — старейшая из когда-либо живших людей на Земле, чьи даты рождения и смерти точно известны. Она — единственный известный человек, достигший 120-летнего возраста. Также она удерживала титул "самого старого живого человека на Земле" дольше, чем любой другой долгожитель.
1951 — На молдавском филиале киностудии "Черноморская" на молдавский язык дублируют фильмы "Недалеко от Москвы", "Весна в Сакене".
1953 — Джеймс Уотсон и Френсис Крик предлагают структурную модель ДНК — 9 спираль.
Православные верующие 21 февраля отмечают:
- отдание праздника Сретения Господня;
- память пророка Захарии Серповидца из 12-ти;
- память великомученика Феодора Стратилата;
- память святителя Саввы II, архиепископа Сербского;
- память священномучеников Симеона Кульгавца, Андрея Добрынина, Сергия Любомудрова и Петра Маркова, пресвитеров;
- память священномученика Александра Абиссова, пресвитера.
Родились:
1728 — Пётр III, российский император, муж Екатерины II. После полугодового царствования был свергнут в результате дворцового переворота, возведшего на престол его жену.
1783 — Федор Толстой — русский художник и скульптор.
1836 — Клеман Филибер Лео Делиб, французский композитор. Известные произведения: балет "Коппелия, или Девушка с эмалевыми глазами" и оперы "Жан де Нивель", "Лакме" и "Кассия".
1876 — Пётр Кончаловский, русский художник.
1905 — Лев Атаманов, кинорежиссёр, один из зачинателей советской рисованной мультипликации.
1925 — Алексей Парамонов, советский футболист, олимпийский чемпион (1956).
1933 — Нина Симон, американская певица.
1942 — Вера Алентова, актриса, народная артистка России. Прославилась благодаря ролям в фильмах "Москва слезам не верит" и "Завтра была война" и другие.
1946 — Алан Рикман, английский актер, режиссер. Известен нам по роли профессора Северуса Снегга в франшизе "Гарри Поттер". Также снимался в фильмах "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит", "Парфюмер. История одного убийцы", "Автостопом по галактике".
1952 — Виталий Чуркин, российский дипломат, постпред Российской Федерации в ООН ( умер 20 февраля 2017)
1962 — Чак Паланик, американский писатель, автор книг "Бойцовский клуб", "Уцелевший ", "Призраки", "Удушье" и других.1957 — Николай Расторгуев, лидер группы "Любэ", народный артист России.
1979 — Дженнифер Лав Хьюитт, американская актриса и певица. Снялась в фильмах: "Если только", "Гарфилд", "Я знаю, что вы сделали прошлым летом", "Сердцеедки" и других.