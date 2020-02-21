Дата в истории: 21 февраля, события из календаря

Сегодня пятница, 21 февраля. Этот день является 52-м в григорианском календаре. До конца года остается 314 дней.

А вы знали, что 21 февраля отмечается Международный день родного языка. Языки являются самым сильным инструментом сохранения и развития нашего материального и духовного наследия.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik / Евгений Панасенко Народный артист Республики Молдова Константин Москович читает стихотворение Григория Виеру о красоте родной речи и родного края.

Также сегодня всемирный день экскурсовода. Во Франции — день памяти иностранных участников французского Сопротивления, погибших во время войны.

События в этот день:

1431 — Начало суда над Жанной д'Aрк.

1613 — В России Земским собором на царство избирается Михаил Федорович Романов, основатель династии Романовых.

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1784 — Согласно указанию Екатерины II, порт и крепость в Крыму получили название Севастополь.

1811 — Гемфри Дэви сообщает о свойствах открытого им газа — хлора.

1816 — Начинается движение декабристов. По инициативе Александра Николаевича Муравьева основывается тайная дворянская организация "Союз спасения, или Общество истинных и верных сынов Отечества".

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1848 — Карл Маркс и Фридрих Энгельс опубликовали "Манифест коммунистической партии".

1875 — Родилась Жанна Луиза Кальман — старейшая из когда-либо живших людей на Земле, чьи даты рождения и смерти точно известны. Она — единственный известный человек, достигший 120-летнего возраста. Также она удерживала титул "самого старого живого человека на Земле" дольше, чем любой другой долгожитель.

1951 — На молдавском филиале киностудии "Черноморская" на молдавский язык дублируют фильмы "Недалеко от Москвы", "Весна в Сакене".

1953 — Джеймс Уотсон и Френсис Крик предлагают структурную модель ДНК — 9 спираль.

Православные верующие 21 февраля отмечают:

отдание праздника Сретения Господня;

память пророка Захарии Серповидца из 12-ти;

память великомученика Феодора Стратилата;

память святителя Саввы II, архиепископа Сербского;

память священномучеников Симеона Кульгавца, Андрея Добрынина, Сергия Любомудрова и Петра Маркова, пресвитеров;

память священномученика Александра Абиссова, пресвитера.

Родились:

1728 — Пётр III, российский император, муж Екатерины II. После полугодового царствования был свергнут в результате дворцового переворота, возведшего на престол его жену.

1783 — Федор Толстой — русский художник и скульптор.

1836 — Клеман Филибер Лео Делиб, французский композитор. Известные произведения: балет "Коппелия, или Девушка с эмалевыми глазами" и оперы "Жан де Нивель", "Лакме" и "Кассия".

1876 — Пётр Кончаловский, русский художник.

1905 — Лев Атаманов, кинорежиссёр, один из зачинателей советской рисованной мультипликации.

1925 — Алексей Парамонов, советский футболист, олимпийский чемпион (1956).

1933 — Нина Симон, американская певица.

1942 — Вера Алентова, актриса, народная артистка России. Прославилась благодаря ролям в фильмах "Москва слезам не верит" и "Завтра была война" и другие.

1946 — Алан Рикман, английский актер, режиссер. Известен нам по роли профессора Северуса Снегга в франшизе "Гарри Поттер". Также снимался в фильмах "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит", "Парфюмер. История одного убийцы", "Автостопом по галактике".

1952 — Виталий Чуркин, российский дипломат, постпред Российской Федерации в ООН ( умер 20 февраля 2017)

1962 — Чак Паланик, американский писатель, автор книг "Бойцовский клуб", "Уцелевший ", "Призраки", "Удушье" и других.1957 — Николай Расторгуев, лидер группы "Любэ", народный артист России.

1979 — Дженнифер Лав Хьюитт, американская актриса и певица. Снялась в фильмах: "Если только", "Гарфилд", "Я знаю, что вы сделали прошлым летом", "Сердцеедки" и других.