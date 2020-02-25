Погодные рекорды Молдовы 25 февраля

КИШИНЕВ, 25 фев — Sputnik. Самая низкая температура воздуха 25 февраля была зарегистрирована 101 год назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы Молдовы.
В 1917 году столбик термометра опустился до —20,4 градуса по Цельсию.
Самый теплый день 25 февраля метеорологи зафиксировали в 2008 году. Тогда приборы зарегистрировали уже весеннюю температуру +18,1 градуса по Цельсию.
Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 24 февраля, составляет 38,5 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже 132-й год.
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