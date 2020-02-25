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Девушки фотографируются во время снегопада

Погодные рекорды Молдовы 25 февраля

© Sputnik / Ilya Pitalev
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/reference/20200225/29308944/pogodnye-rekordy-moldovy-2pogodnye-rekordy-moldovy-25-fevralya5-fevralya.html

Самый теплый день 25 февраля метеорологи зафиксировали в 2008 году. Тогда приборы зарегистрировали уже весеннюю температуру +18,1 градуса по Цельсию.

КИШИНЕВ, 25 фев — Sputnik. Самая низкая температура воздуха 25 февраля была зарегистрирована 101 год назад. 

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы Молдовы. 

Ветер
© AP Photo / Dominic Lipinski
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В 1917 году столбик термометра опустился до —20,4 градуса по Цельсию.

Самый теплый день 25 февраля метеорологи зафиксировали в 2008 году. Тогда приборы зарегистрировали уже весеннюю температуру +18,1 градуса по Цельсию.

Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 24 февраля, составляет 38,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже 132-й год.

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