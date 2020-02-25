Какой сегодня праздник: событие из календаря, 25 февраля

25 февраля — 56-й день года в григорианском календаре. До конца года остаётся 309 дней (310 дней в високосные годы). В XX и XXI веках соответствует 12 февраля юлианского календаря.

Сегодня, 25 февраля по новому стилю, один из дней, когда православные чествуют Иверскую икону Пресвятой Богородицы. Чем еще ознаменована эта дата, смотрите в нашей традиционной подборке.

События в этот день:

1570 — Папа римский предал анафеме английскую королеву Елизавету Первую.

1573 — Русский первопечатник Иван Федоров во Львове выпустил новое издание "Апостола".

1758 — Арестован русский канцлер, глава Коллегии иностранных дел Алексей Бестужев-Рюмин.

1791 — Джордж Вашингтон основывает национальный Банк США.

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1792 — В связи с Великой Французской революцией Екатерина II повелела установить надзор за каждым французом, находящимся в России.

1836 — Сэмюэл Кольт получил патент США на револьвер "кольт".

1848 — Во Франции провозглашена Вторая республика.

1856 — Начал работу Парижский конгресс, увенчавшийся подписанием Парижского трактата.

1866 — Литературный дебют Михая Эминеску в журнале "Фамилия", со стихотворением "De-aș avea…"

1921 — Образована Грузинская ССР.

1956 — В ходе XX съезда Коммунистической партии Советского Союза лидер СССР Никита Хрущев выступил с докладом о разоблачении "культа личности" Иосифа Сталина.

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1992 — Было образовано Российское космическое агентство.

1993 — Парламент Республики Молдова принимает Закон об оплате труда.

2001 — Состоялись досрочные парламентские выборы в Молдове. Коммунистическая партия получила 71 мандат, Альянс Брагиша — 19 мандатов, Христианско-демократическая народная партия — 11.

2010 — В Киеве состоялась инаугурация президента Украины Виктора Януковича.

Православные верующие 25 февраля отмечают:

память Иверской иконы Божией Матери (IX в.);

память святителя Алексия, митрополита Московского и всея России, чудотворца (1378);

память святителя Мелетия, архиепископа Антиохийского (381);

память преподобной Марии, именовавшейся Марином, и отца её Евгения (VI в.);

память святителя Антония II, патриарха Константинопольского (ок. 895—901);

память преподобного Вассиана Угличского, ученика преподобного Паисия Угличского (1509);

память святителя Мелетия, архиепископа Харьковского (1840);

память преподобного Мелетия Ипсенийского (XIX в.);

празднование в честь Кипрской (Стромынской) иконы Божией Матери (переходящее празднование в 2018 году).

Празднование в честь Иверской иконы Божией Матери.

Иверская икона, называемая еще Вратарницей или Привратницей, изображает Деву Марию с Младенцем. Оригинал образа находится в Иверском монастыре на горе Афон в Греции. Согласно преданию, икону написал евангелист Лука, сподвижник апостола Павла. А 25 февраля празднуется день обретения Иверской иконы Божьей матери – в этот день монахи монастыря на горе Афон обрели чудотворный образ.

Иверская икона прославилась чудесами, которые творились рядом с нею. Слух об образе Богоматери дошел и до России. Будущий патриарх Никон, бывший тогда еще архимандритом, обратился к настоятелю Иверского монастыря Пахомию с просьбой сделать список с иконы. 13 октября (по старому стилю) 1648 года копию доставили в Москву. С тех пор православные стали отмечать эту дату – день перенесения списка иконы.

Родились:

1707 — Карло Гольдони итальянский драматург, создатель национальной комедии.

1841 — Пьер Огюст Ренуар, французский живописец, график и скульптор, один из основных представителей импрессионизма

1871 — Леся Украинка, украинская писательница.

1917 — Энтони Берджесс, английский писатель.

1918 — Михаил Кузнецов, актер театра и кино, народный артист РСФСР.

1919 — Жак Андрэ, французский летчик, Герой Советского Союза.

1943 — Джордж Харрисон, британский музыкант, гитарист группы "Битлз".

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1959 — Алексей Балабанов, российский кинорежиссер. Снимал остросоциальное кино. Известные картины: дилогия "Брат", "Брат-2", "Груз 200", "Жмурки", "Мне не больно", "Война" и другие.

1966 — Теа Леони, американская актриса и продюсер. Играла в фильмах "Плохие парни", "Столкновение с бездной", "Семьянин", "Парк юрского периода 3", "Аферисты: Дик и Джейн развлекаются".