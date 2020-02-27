Какой сегодня праздник: событие из календаря, 27 февраля

Вы знали, что сегодня Всемирный день неправительственных организаций? А еще в России — День Сил специальных операций.
События в этот день:
1470 — Начинается поход Штефана Великого против Раду Красивого, господаря Валахии.
1598 — По решению Земского собора избран на царство Борис Годунов.
1781 — Екатерина II издаёт указ о создании в Санкт-Петербурге "городских школ", первых публичных школ в Российской империи.
1813 — Подписан Калишский союзный трактат между Россией и Пруссией против Наполеона.
1825 — Опубликована первая глава романа Александра Сергеевича Пушкина "Евгений Онегин".
"Евгений Онегин" — переводам на языки народов мира несть числа>>>
1882 — В России впервые разрешено частным лицам пользоваться телефонами.
1883 — Запатентован автомат для скручивания сигар.
1897 — Получен искусственный подсластитель сахарин.
1900 — В Германии создан футбольный клуб "Бавария Мюнхен", один из самых сильных и успешных футбольных клубов в истории.
1917 — Победа буржуазно-демократической революции в России, также известной как Февральская революция.
2017: новые смыслы памяти о российской революции>>>
1932 — Джеймс Чедвик открывает нейтрон.
Православные верующие 27 февраля отмечают:
- память равноапостольного Кирилла (Константина) Философа, Моравского, учителя Словенского;
- память преподобного Марона, пустынника Сирийского;
- память преподобного Авксентия Вифинского, отшельника, пресвитера;
- память святителя Авраамия, епископа Каррийского;
- память преподобного Исаакия, затворника Печерского, в Ближних пещерах;
- память 12 греков, строителей соборной Успенской церкви Киево-Печерской Лавры;
- перенесение мощей благоверного князя Михаила Черниговского и боярина Феодора;
- память священномученика Онисима (Пылаева), епископа Тульского;
- память священномученика Трифона Радонежского, диакона;
- память священномученика Павла Дернова и его сыновей Бориса, Григория и Симеона.
Родились:
1711 — Константин Маврокордат, господарь Молдовы.
1831 — Николай Ге, русский художник.
1863 — Хоакин Соролья, испанский живописец.
1879 — Висарион Пую, митрополит Буковины.
1902 — Джон Стейнбек, американский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1962 года. Автор известных романов и постей: "Гроздья гнева", "О мышах и людях" и "Зима тревоги нашей".
1926 — Василий Загорский, композитор и педагог. Народный артист Молдавской Советской Социалистической Республики (1982).
1932 — Элизабет Тейлор, американская актриса. Прославилась благодаря роли в фильме "Место под солнцем". Затем снялась в экранизации пьесы Теннесси Уильямса "Кошка на раскаленной крыше", сыграла Клеопатру в одноименном фильме и заслужила звание "Королевы Голливуда". Трехкратная обладательница премии "Оскар".
1935 — Мирелла Френи, итальянская певица.
1956 — Анне Вески, певица, народная артистка Эстонии, заслуженная артистка России.
1957 — Татьяна Догилева, актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации.
1976 — Сергей Семак, российский футболист, тренер.
1983 — Кейт Мара, американская киноактриса. Известна по ролям в фильмах "Карточный домик", "Марсианин", "Фантастическая четверка".
1985 — Динияр Билялетдинов, российский футболист.