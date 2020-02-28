Какой сегодня праздник: 28 февраля, события из календаря

Дипломатические отношения США и Молдовы, дуэль Лермонтова, Светлана Аллилуева, Анни Жирардо и Наталья Водянова. Чем еще ознаменовано 28 февраля, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что в мире сегодня отмечают день редких заболеваний? А в Финляндии сегодня один из наиболее почитаемых финнами праздник — День Калевалы. В этот день в 1835 году увидел свет первый печатный свод карело-финского эпоса "Калевала".

Что происходило в этот день:

1066 — Открылось Вестминстерское аббатство. Это церковь в готическом стиле. Традиционное место коронации и захоронения монархов Великобритании.

1732 — В Петербурге в здании Меншиковского дворца открылся Кадетский корпус — первое в России военное (сухопутное) учебное заведение. Впоследствии корпус будет именоваться Первым кадетским.

1780 — Екатерина II призывает нейтральные страны Европы поддержать борьбу американских колоний за независимость от Англии.

1840 — На балу в доме Лаваля происходит ссора Михаила Лермонтова с де Брантом, который вызывает поэта на дуэль.

1854 — Основана Республиканская партия Соединенных Штатов Америки — одна из двух основных политических партий США. Неофициальный символ партии — слон, "партийный" цвет — красный.

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1913 — Нильс Бор предложил планетарную модель строения атома.

1922 — Объявлена независимость Египта от Великобритании.

1928 — Начинает пополняться фонотека молдавского радио, одновременно с началом вещания Центральной радиостанции Балта.

1935 — Американский химик Уоллес Карозерс впервые синтезирует нейлон.

1955 — Состоялось торжественное открытие железнодорожной линии Ханой — Пекин — Москва — Берлин.

1990 — Создан Союз кинематографистов России.

1991 — Завершилась Война в Персидском заливе.

1992 — Устанавливаются дипломатические отношения между США и Республикой Молдова.

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1998 — Начало вооруженного конфликта, известного как Косовская война.

Православные праздники 28 февраля

память икон Божией Матери Виленской (перенесение в Вильно в 1495 г.) и Далматской;

память апостола от 70-ти Онисима;

память преподобного Пафнутия и дщери Его Евфросинии;

память преподобного Евсевия, пустынника Сирийского;

память преподобного Пафнутия, затворника Печерского, в Дальних пещерах;

память священномучеников Михаила Пятаева и Иоанна Куминова, пресвитеров;

память священномучеников Николая Морковина, Алексия Никитского, Алексия Смирнова, пресвитеров, Симеона Кулямина диакона,

преподобномученика Петра (Козлова) и преподобномученицы Софии Селиверстовой.

Родились:

1533 — Мишель Монтень, французский писатель и философ эпохи Возрождения.

1926 — Светлана Аллилуева, дочь Иосифа Сталина.

1944 — Зепп Майер, немецкий футбольный вратарь.

1939 — Андрей Герасимов, русский кинорежиссер.

1940 — Владислав Старков, один из организаторов и главный редактор еженедельника "Аргументы и факты".

1942 — Брайан Джонс, рок-музыкант, ритм-гитарист группы "The Rolling Stones".

1951 — Генри Тейлор британский пловец, трехкратный олимпийский чемпион.

1963 — Сергей Маврин, русский рок-музыкант, участник групп Ария и Маврин (ранее Маврик).

1972 — Вилле Хаапасало, финский актер.

1981 — Игорь Харламов, комедийный актер, участник телепроекта "Comedy Club".

1982 — Наталья Водянова, российская топ-модель.