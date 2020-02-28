Какой сегодня праздник: 28 февраля, события из календаря

А вы знали, что в мире сегодня отмечают день редких заболеваний? А в Финляндии сегодня один из наиболее почитаемых финнами праздник — День Калевалы. В этот день в 1835 году увидел свет первый печатный свод карело-финского эпоса "Калевала".
Что происходило в этот день:
1066 — Открылось Вестминстерское аббатство. Это церковь в готическом стиле. Традиционное место коронации и захоронения монархов Великобритании.
1732 — В Петербурге в здании Меншиковского дворца открылся Кадетский корпус — первое в России военное (сухопутное) учебное заведение. Впоследствии корпус будет именоваться Первым кадетским.
1780 — Екатерина II призывает нейтральные страны Европы поддержать борьбу американских колоний за независимость от Англии.
1840 — На балу в доме Лаваля происходит ссора Михаила Лермонтова с де Брантом, который вызывает поэта на дуэль.
1854 — Основана Республиканская партия Соединенных Штатов Америки — одна из двух основных политических партий США. Неофициальный символ партии — слон, "партийный" цвет — красный.
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1913 — Нильс Бор предложил планетарную модель строения атома.
1922 — Объявлена независимость Египта от Великобритании.
1928 — Начинает пополняться фонотека молдавского радио, одновременно с началом вещания Центральной радиостанции Балта.
1935 — Американский химик Уоллес Карозерс впервые синтезирует нейлон.
1955 — Состоялось торжественное открытие железнодорожной линии Ханой — Пекин — Москва — Берлин.
1990 — Создан Союз кинематографистов России.
1991 — Завершилась Война в Персидском заливе.
1992 — Устанавливаются дипломатические отношения между США и Республикой Молдова.
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1998 — Начало вооруженного конфликта, известного как Косовская война.
Православные праздники 28 февраля
- память икон Божией Матери Виленской (перенесение в Вильно в 1495 г.) и Далматской;
- память апостола от 70-ти Онисима;
- память преподобного Пафнутия и дщери Его Евфросинии;
- память преподобного Евсевия, пустынника Сирийского;
- память преподобного Пафнутия, затворника Печерского, в Дальних пещерах;
- память священномучеников Михаила Пятаева и Иоанна Куминова, пресвитеров;
- память священномучеников Николая Морковина, Алексия Никитского, Алексия Смирнова, пресвитеров, Симеона Кулямина диакона,
- преподобномученика Петра (Козлова) и преподобномученицы Софии Селиверстовой.
Родились:
1533 — Мишель Монтень, французский писатель и философ эпохи Возрождения.
1926 — Светлана Аллилуева, дочь Иосифа Сталина.
1944 — Зепп Майер, немецкий футбольный вратарь.
1939 — Андрей Герасимов, русский кинорежиссер.
1940 — Владислав Старков, один из организаторов и главный редактор еженедельника "Аргументы и факты".
1942 — Брайан Джонс, рок-музыкант, ритм-гитарист группы "The Rolling Stones".
1951 — Генри Тейлор британский пловец, трехкратный олимпийский чемпион.
1963 — Сергей Маврин, русский рок-музыкант, участник групп Ария и Маврин (ранее Маврик).
1972 — Вилле Хаапасало, финский актер.
1981 — Игорь Харламов, комедийный актер, участник телепроекта "Comedy Club".
1982 — Наталья Водянова, российская топ-модель.