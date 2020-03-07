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В кофейне. Архив

Ученые выявили новую пользу кофеина

© Sputnik / Igor Mikhalev
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Тема:
Утро с нами! (472)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/reference/20200307/29448872/kofein-polza-2020.html

В будущем ученые собираются выяснить, как кофеин может помочь людям в борьбе с лишним весом и нарушениями обмена веществ

Кофеин может компенсировать негативные последствия неправильного питания, так как замедляет отложение липидов и снижает уровень триглицеридов, говорится в исследовании, опубликованном на сайте MedicalXpress.

Американские ученые из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне выяснили, что крысы, которые на протяжении месяца получали кофеин из чая мате, набрали на 16% меньше веса и на 22% меньше жира по сравнению с теми, которым давали мате без кофеина.

Количество потребляемого кофеина было эквивалентно четырем чашкам кофе для человека.

Мате (парагвайский чай) - напиток, который готовят из высушенных измельченных листьев и молодых побегов падуба парагвайского. Он отличается высоким содержанием кофеина.

Тех же результатов удалось добиться с помощью синтетического кофеина и кофеина из кофе.

Тема:
Утро с нами! (472)


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