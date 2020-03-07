Почему происходят измены - версия ученых

Исследователи выяснили, кто из супругов склонен к систематическим изменам и множественным связям на стороне.

Каждый четвертый взрослый, состоящий в постоянных отношениях, когда-либо изменял партнеру, подсчитали ученые. С эволюционной же точки зрения адюльтер не выгоден человеку как виду. Предполагаемая польза — например, возможность иметь детей от более здорового и сильного партнера, скорее всего, окажется меньше, чем вред. РИА Новости разбирается, что же тогда толкает людей на супружескую неверность.

Суперспособность женщин

Согласно работе ученых из Университета Западной Австралии, 22% женщин и 28% мужчин изменяли постоянным партнерам. Но саму измену оба пола понимают несколько по-разному. Женщин больше волнует эмоциональная сторона, мужчин — физиологическая. Это характерно и для стран с равноправием полов, и для патриархальных обществ, где женщины находятся в подчиненном положении.

Норвежские и американские исследователи объясняют это так: представители сильного пола особенно остро реагируют именно на сексуальную измену, потому что не могут быть до конца уверены в отцовстве. Ведь мужчина, если дети не от него, вкладывает свои ресурсы в чужие гены, а сам остается без потомства.

Женщина не сомневается в собственном материнстве, но не уверена, будет ли партнер и дальше поддерживать и защищать семью. Соответственно, близкие эмоциональные отношения с соперницей увеличивают риски лишиться ресурсов, необходимых для воспитания ребенка.

Вероятно, поэтому слабый пол в целом лучше вычисляет потенциальных изменников. Ученые из Колледжа Олбрайт (США) записали речь десяти женщин и десяти мужчин — гетеросексуальных представителей европеоидной расы, не состоящих в браке.

Половина сохраняли верность постоянным партнерам, половина изменили хотя бы раз. Затем эти записи дали послушать 152 добровольцам — 88 женщинам и 64 мужчинам. Выяснилось, что дамы довольно точно определяют обманщиков по голосу, у сильного пола такой суперспособности нет.

Гадание по руке

Женщины и обманывают лучше. В исследовании австралийских ученых мужей уличали в неверности по выражению лица в 15% случаев, для жен этот показатель — только 4%.

Но, как установили в Оксфордском университете, понять, склонна ли женщина к измене, можно по длине ее пальцев. Исследователи опросили 474 добровольца о сексуальной жизни, затем измерили их анатомические параметры и провели ряд анализов. Выяснилось, что у женщин, заводивших отношения на стороне, указательный палец левой руки длиннее безымянного.

Мистики в этом никакой нет, объясняют ученые. Согласно одной из гипотез, соотношение длины пальцев отображает уровень женских половых гормонов — эстрогенов. Чем выше их концентрация, тем больше в девушке женственности. Поэтому обладательницы длинных указательных пальцев на левой руке, как правило, пользуются особым успехом у мужчин.

Такие женщины более импульсивны и легче вступают в отношения, особенно если с постоянным партнером не все гладко, полагают авторы работы.

У мужчин связи между склонностью к изменам и соотношением длины пальцев не обнаружено.

Длинный против короткого

Согласно исследованию американских генетиков, супружеская неверность может быть обусловлена определенным вариантом гена DRD4, который управляет работой одного из рецепторов дофамина — гормона удовольствия.

Ученые опросили две сотни молодых людей о сексуальной жизни, а затем провели анализ ДНК. Исследователей интересовал ген DRD4, расположенный на одиннадцатой хромосоме и содержащий участок (VNTR) из тандемных повторов (коротких нуклеотидных последовательностей) разной длины: от двух до одиннадцати.

У испытуемых с длинной формой гена DRD4, где число повторов семь и больше, дофамин хуже захватывался рецептором, а количество самих рецепторов было меньше, чем у обладателей короткого варианта гена. Такие люди менее чувствительны к гормону удовольствия, поэтому им требуется усиленная стимуляция, то есть больше сексуальных контактов, чтобы получить ту же реакцию, что и у остальных.

Так, среди обладателей длинного варианта гена половина когда-либо изменяли постоянным партнерам, причем 45% практиковали секс на одну ночь. Люди с коротким вариантом DRD4 меньше интересовались случайными связями (24%) и реже были неверны (22%). Кроме того, число одновременных внебрачных партнеров у испытуемых с длинным вариантом гена было достоверно выше, чем у остальных (1,79 и 1,14 соответственно).

Авторы работы предполагают, что частота длинного или короткого варианта гена DRD4 в человеческой популяции зависит от внешних факторов. Когда в обществе спокойно, а измены осуждаются, отбор благоприятствует короткому DRD4, и он встречается чаще. В неблагоприятных и быстро меняющихся условиях, когда выгоднее обзавестись большим числом потомков, а не вкладывать ресурсы в одного-двух, отбор поддерживает длинный вариант гена.

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