Первый "космический" человек: 86 лет назад родился Юрий Гагарин

КИШИНЕВ, 9 мар — Sputnik. Девятого марта 1934 года родился самый известный "космический" человек - Юрий Гагарин. Первый космонавт планеты Земля стал легендой еще при жизни. В его честь называли проспекты, улицы и площади, писали книги.

Гагарин родился и вырос в крестьянской семье, вместе с которой пережил страшные годы войны. Юра был обычным озорным ребенком, которого, казалось, приключения, сами находили…

"Партизанский подвиг"

По воспоминаниям старшего брата Гагарина — Валентина, в первые годы войны их деревня под Смоленщиной была занята немцами. Однажды маленький Юра с приятелем нашел в лесу раненого командира Красной армии, мальчишки его кормили, перевязывали раны. Но спасти военного им не удалось. Чтобы не навлечь беду на местных жителей (фашисты могли их покарать за укрывательство советского воина), офицер подорвал себя гранатой.

Родственники будущего космонавта вспомнили и о его "партизанском подвиге". Однажды Юра подбросил каустической соды в аккумуляторы автомобиля, которые заряжал расположившийся у них в избе немецкий автомеханик. Естественно машина не завелась в ответственный момент. Тогда семье Гагарина чудом удалось избежать мести гитлеровцев.

Небо Гагарина привлекло уже в отрочестве. Благодаря сельской учительнице, которая вела авиамодельный кружок, Юре стало интересно все, что связано с авиацией.

Целеустремленность, любопытство, жажда к знаниям — все эти черты характера пригодились будущему первому космонавту Земли.

Топ-7 "земных историй" о Гагарине

1. Во время немецкой оккупации Гагариных выселили из их дома. Семья почти год жила в собственноручно вырытой землянке.

2. Во время зачетного лыжного кросса, когда у основного соперника сломалась палка, Гагарин отдал ему свою, и тем не менее выиграл у него.

3. Разорвал дружбу с товарищем, пришедшим посоветоваться, что ему делать в ситуации, когда от него забеременели, а жениться на всякой он не хочет.

4. Был главным редактором сатирической газеты "Шприц" (самодельная газета, издаваемая кандидатами в космонавты, проходящими медосмотр).

Гагарин в Молдове: подробности легендарного визита>>>

5. Во время приема у британской королевы признался, что не умеет пользоваться специальными столовыми приборами. Тогда он всех поразил своей прямотой: "Ваше Величество! Я человек простой, вырос в глухой русской деревне, где для любой еды инструмент один — ложка. Поэтому я не знаю, как пользоваться всеми этими штуками". Ответ королевы не заставил себя долго ждать: "Вы напрасно смущаетесь. Я выросла в Букингемском дворце, но до сих пор тоже плохо разбираюсь в назначении этих приборов". Затем она взяла ложку и вместе с Гагариным стала есть паштет из омаров.

6. Гагарин имел несколько громких званий от Героя Советского Союза до Героя труда Демократический Республики Вьетнам, был награжден орденами и медалями, отмечен дипломами шести стран, был почетным гражданином 17 городов.

7. Будучи замначальника Центра подготовки космонавтов сорвал занятия и всех пригласил поехать за грибами.

Курсант авиационного училища в г. Оренбурге Юрий Гагарин. © Sputnik / РИА Новости

Герой Советского Союза майор Юрий Алексеевич Гагарин. Кадр из кинофильма "Первый рейс к звездам". © Sputnik / РИА Новости

Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев с женой Ниной принимают в Кремле летчика-космонавта СССР Юрия Гагарина с женой Валентиной © Sputnik /

Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин дома в рабочем кабинете © Sputnik /

Академик Сергей Королев © Sputnik / РИА Новости

Старт космического корабля "Восток-1" © Sputnik / 1 / 6 © Sputnik / РИА Новости Курсант авиационного училища в г. Оренбурге Юрий Гагарин.

1. "Он легко мог найти общий язык даже с английской королевой, которая приглашала его на чай. При этом он никогда не страдал "звездной болезнью" (космонавт Павел Попович).Что говорили о Гагарине его современники:

2. "Хлебосольный хозяин, Юрий любил принимать гостей и отлично пел"(космонавт. Алексей Леонов).

3. "Конечно, был хулиганом. Разве пай-мальчики идут в летчики?"(космонавт Георгий Гречко).

4. "Он много читал. Однажды, когда я зашел в комнату, в руках у Гагарина была книга. Я присмотрелся: "Старик и море" Хемингуэя. Тогда я только слышал о ней, хотя служил в элитных войсках. А он ее уже читал!"(Алексей Леонов).

Полет Юрия Гагарина в космосе продлился менее двух часов, но этот отрезок времени изменил мир. Безусловно, он стал международной звездой, однако его подвиг заставил испытать чувство гордости каждого гражданина СССР.

А что же в наши дни?

Несколько лет назад в Интернете появился любопытный ролик. Видеоблогер, который называет себя Enjoykin, смонтировал из старых кадров (интервью Гагарина финскому телевидению) настоящий видеоклип. Можно по-разному относиться к этому материалу, но в конечном итоге становится ясно, что человек, изменивший целый мир, его судьба, станут интересны для современной молодежи, привыкшей к Интернету.

И, возможно, его настоящая история подтолкнет кого-то на новые подвиги.

© Sputnik / Nicolai Kibich Что делал Юрий Гагарин в Молдавии (инфографика)

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