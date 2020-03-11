В Молдове есть свое растение от коронавируса - он не выживет

Пока по миру бушует коронавирус, а на вакцину от него выделяются огромные средства, граждане Молдовы употребляют свое средство, которое укрепляет иммунитет так, что ни одна зараза не прицепится.

На прилавках рынков Молдовы появилась черемша. Это растение, как его еще называют в народе - дикий чеснок, очень любимо в нашей стране, ведь из него можно приготовить самый первый и очень вкусный весенний салат. Кто-то из молдавских хозяек просто нарезает пучок черемши, добавляя туда рубленный отварной картофель, сдабривая все это растительным или оливковым маслом.

Иные молдавские хозяюшки делают салат из черемши с отварными куриными яйцами, добавляя туда свежий редис и немного сметаны. Третьи и вовсе поджаривают белый хлеб на подсолнечном масле, крошат туда мелко-рубленное куриное яйцо и черемшу. В общем, вариантов кулинарных рецептов с этим сезонным растением - множество. Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы Коронавирус в Молдове: есть ли место панике, что намерены предпринять власти

Однако не все знают, что черемша - это не только очень вкусно, но и крайне полезно. Растение славится мощными антибактериальными и антисептическими, бактерицидными и фунгицидными действиями, а также витаминным составом.

Черемша – настоящий кладезь витаминов, микроэлементов, минеральных веществ и аминокислот. Она содержит большое количество витамина С, эфирные масла, фитонциды и лизоцим, и считается эффективным профилактическим средством при острых респираторных заболеваниях.

"Медвежий лук" стимулирует аппетит, улучшает работу пищеварительной системы и снижает риск развития заболеваний щитовидной железы.

Черемшу также часто применяют при авитаминозе. Особенно полезно употреблять дикий чеснок ранней весной, когда организм остро нуждается в восполнении дефицита витаминов и минералов после зимы.

Единственное, что нужно помнить, - баловать себя этим сезонным и полезным лакомством лучше по вечерам, когда вы не планируете идти на работу, деловую встречу или романтическое свидание. Иначе день может быть слегка испорчен, а люди будут вас избегать из-за сильного запаха, который остается после употребления в пищу блюд, ингредиентом которых является черемша.

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