Кто такой новый министр обороны Александр Пынзарь

Александр Пынзарь стал новым министром обороны Республики Молдова: что известно о новом главе этого ведомства.

Партии социалистов и демократов подписали в понедельник соглашение о формировании парламентского большинства. В соответствии с документом о создании коалиции, представители Демократической партии возглавят несколько министерств.

На должность главы министерства обороны предложили Александра Пынзаря. В тот же день он принял присягу.

Образование

Новый министр обороны Александр Пынзарь родился в 1973 году в Каушанах.

Учился в полицейской академии имени Штефана чел Маре в Кишиневе и морском колледже в Одессе.

Профессиональная деятельность

В октябре 2015 года он был назначен начальником Департамента пенитенциарных учреждений.

Затем возглавлял оперативный департамент криминальной полиции, а также был начальником отдела по борьбе с организованной преступностью.

В 2016 году Пынзарь стал главой Генинспектората полиции. В 2019 году его отправили в отставку по предложению тогдашнего министра внутренних дел Андрея Нэстасе.

Позже, в начале 2020 года столичный суд сектора Рышкановка обязал правительство Молдовы восстановить в должности бывшего главу Генерального инспектората полиции Александра Пынзаря, поскольку он был незаконно отправлен в отставку. Получив сатисфакцию, Пынзарь предпочел тут же подать в отставку.

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