Кто такой новый министр обороны Александр Пынзарь

Партии социалистов и демократов подписали в понедельник соглашение о формировании парламентского большинства. В соответствии с документом о создании коалиции, представители Демократической партии возглавят несколько министерств.
На должность главы министерства обороны предложили Александра Пынзаря. В тот же день он принял присягу.
Образование
Новый министр обороны Александр Пынзарь родился в 1973 году в Каушанах.
Учился в полицейской академии имени Штефана чел Маре в Кишиневе и морском колледже в Одессе.
Профессиональная деятельность
В октябре 2015 года он был назначен начальником Департамента пенитенциарных учреждений.
Затем возглавлял оперативный департамент криминальной полиции, а также был начальником отдела по борьбе с организованной преступностью.
В 2016 году Пынзарь стал главой Генинспектората полиции. В 2019 году его отправили в отставку по предложению тогдашнего министра внутренних дел Андрея Нэстасе.
Позже, в начале 2020 года столичный суд сектора Рышкановка обязал правительство Молдовы восстановить в должности бывшего главу Генерального инспектората полиции Александра Пынзаря, поскольку он был незаконно отправлен в отставку. Получив сатисфакцию, Пынзарь предпочел тут же подать в отставку.
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