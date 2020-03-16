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Игорь Шаров

Кто такой Игорь Шаров - новый министр образования, культуры и исследований

© Sputnik / Osmatesco
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/reference/20200316/29550357/hto-izvestno-ob-ministre-obrazovanija-igor-sharov.html

Новый руководитель имеет большой опыт работы в области образования, несколько лет был преподавателем молдавского госуниверситета.

КИШИНЕВ, 16 мар - Sputnik. Партии социалистов и демократов подписали в понедельник соглашение о формировании парламентского большинства. В соответствии с документом о создании коалиции, представители Демократической партии возглавят несколько министерств.

На должность министра образования, культуры и исследований предложили кандидатуру Игоря Шарова. В тот же день он принял присягу. 

Образование

Игорь Шаров родился 3 ноября 1967 года. 

В 1984 - 1991 годах учился на факультете истории в Молдавском государственном университете.

В 1992 - 1995 годах окончил докторантуру по истории в том же университете.

Профессиональная деятельность 

Игорь Шаров много лет занимался преподавательской деятельностью в государственном университете страны. 

Генеральный государственный секретарь министерства образования, культуры и исследований Молдовы Игорь Шаров
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Также он подготовил около ста научно-дидактических публикаций.

В 2007 году занимал должность вице-председателя Союза издателей Молдовы, в 2010 являлся председателем Национального олимпийского совета по дисциплине история, в 2009 году был членом сената госуниверситета. 

До назначения министром образования, культуры и исследований являлся генеральным госсекретарем Минобразования.

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