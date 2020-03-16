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Присяга новых членов правительства от Демпартии

Кто такой новый глава Минэкономики Сергей Рэйлян

© Photo : Facebook / Dodon Igor
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/reference/20200316/29550447/kto-takoy-novyy-glava-minekonomiki-sergiu-railean.html

Бывший руководитель Агентства государственных услуг, которого летом 2019 года отправили в отставку, вернулся на государственный пост, правда, уже в качестве главы Минэкономики.

По итогам подписания соглашения о создании парламентского большинства между молдавскими социалистами и демократами министерство экономики и инфраструктуры возглавил Сергей Рэйлян, заменив на этом посту Анатола Усатого.

Сергей Рэйляну
© Photo : Facebook / Dodon Igor
Сергей Рэйлян.

Рэйлян родился в селе Скулены Унгенского района 12 апреля 1976 года. Он женат. У него есть дети.

Образование

В 1991-1994 годах он учился в республиканском колледже информатики по специальности оператор ПК, а в 1999 году окончил факультет международной экономики Экономической академии Молдовы. В 2004 получил диплом Ассоциации бухгалтеров и аудиторов, а в 2010 окончил курсы TOC по теории ограничений в области управления проектами, финансами, производством и продажами.

Профессиональная деятельность

С 1999 по 2001 годы работал в качестве старшего специалиста по кредитованию в международной финансовой компании ProCredit. Затем - главным координатором проектов Citizens Network for Foreign Affairs Inc. (CNFA).

С 2004-го по 2006-й годы работал в румынской компании Mechel Group.

В 2006-м возглавив госпредприятие "Табачный комбинат Tutun-CTC".

А с 2011-го года по 2017-й руководил центром государственных информационных ресурсов Registru.

С 2017-го возглавил Агентство государственных услуг. В отставку с этого поста его отправили в июле 2019 года решением правительства под руководством на тот момент премьера Майи Санду.  

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