Биография нового вице-премьера по реинтеграции Кристины Лесник

Она пришла на смену Александру Фленкя.
Кристина Леcник родилась в Кишиневе в 1982 году.
Юрист, доктор права. До того, как стать депутатом от Демпартии в 2019 году, занимала должность вице-премьера по реинтеграции в кабинете министров Павла Филипа.
С созданием в июне 2019 года нового правительства во главе с Майей Санду ушла в отставку. За вопросы реинтеграции стал отвечать Василий Шова.
Прошла профессиональную стажировку в Национальной административной школе при премьер-министре Французской Республики в Париже.
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