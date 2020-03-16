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Кристина Лесник.

Биография нового вице-премьера по реинтеграции Кристины Лесник

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/reference/20200316/29551313/kto-takaya-kristina-lesnik-.html

Кристина Лесник снова стала вице-премьером по реинтеграции Республики Молдова, несмотря на то, что покинула этот пост в июне прошлого года.

Она пришла на смену Александру Фленкя.

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Кристина Леcник родилась в Кишиневе в 1982 году.

Юрист, доктор права. До того, как стать депутатом от Демпартии в 2019 году, занимала должность вице-премьера по реинтеграции в кабинете министров Павла Филипа.

С созданием в июне 2019 года нового правительства во главе с Майей Санду ушла в отставку. За вопросы реинтеграции стал отвечать Василий Шова.

Прошла профессиональную стажировку в Национальной административной школе при премьер-министре Французской Республики в Париже.

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