Кто такой новый глава МИДЕИ Олег Цуля

После заключения соглашения о коалиции между ДПМ и ПСРМ Олег Цуля стал министром иностранных и европейской интеграции.
Он родился 31 марта 1980 года в Каушанах. Женат, есть ребенок.
Образование
Окончил теоретический лицей имени А. Матеевича в 1997 году в родном городе. В 2002 году получил высшее образование на факультете международных отношений, политических и административных наук Государственного университета Молдовы.
Окончил магистратуру в этом же вузе в 2003 году.
Двумя годами позже стал магистром политического менеджмента после обучения в академии имени Овидиу Шинкаи в Бухаресте.
Профессиональная деятельность
В 2004-2005 году занимал пост международного секретаря Национального совета молодежи Молдовы.
С 2007 по 2009 год - заместитель председателя Социалистической группы парламентской Ассамблеи Совета Европы.
С 2009-го по 2011-й год - заместитель министра молодежи и спорта.
С 2011-го по 2014-й - депутат парламента Республики Молдова.
С 2015-го по 2020-й год - посол Молдовы в Венгрии.
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