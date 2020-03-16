19:01 16 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.65
  • USD17.62
  • RUB0.24
  • RON4.08
  • UAH0.67
Поиск
Срочно:
Присяга новых членов правительства от Демпартии

Кто такой новый глава МИДЕИ Олег Цуля

© Photo : Facebook / Dodon Igor
Справки
Получить короткую ссылку
214 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/reference/20200316/29552469/kto-takoy-novyy-glava-midei-oleg-tsulya.html

Бывший посол Молдовы в Венгрии сменил Аурела Чокоя на посту главы внешнеполитического ведомства страны.

После заключения соглашения о коалиции между ДПМ и ПСРМ Олег Цуля стал министром иностранных и европейской интеграции.

Он родился 31 марта 1980 года в Каушанах. Женат, есть ребенок.

Олег Цуля
© Photo : Facebook / Dodon Igor
Олег Цуля.

Образование

Окончил теоретический лицей имени А. Матеевича в 1997 году в родном городе. В 2002 году получил высшее образование на факультете международных отношений, политических и административных наук Государственного университета Молдовы.

Окончил магистратуру в этом же вузе в 2003 году.

Двумя годами позже стал магистром политического менеджмента после обучения в академии имени Овидиу Шинкаи в Бухаресте.

Профессиональная деятельность

В 2004-2005 году занимал пост международного секретаря Национального совета молодежи Молдовы. 

С 2007 по 2009 год - заместитель председателя Социалистической группы парламентской Ассамблеи Совета Европы.

С 2009-го по 2011-й год - заместитель министра молодежи и спорта.

С 2011-го по 2014-й - депутат парламента Республики Молдова.

С 2015-го по 2020-й год  - посол Молдовы в Венгрии.

Кабмин 2020
© Sputnik / Moldova
Кабмин 2020.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Из советников президента в министры и обратно: Додон подписал ряд указов
Биография нового вице-премьера по реинтеграции Кристины Лесник
Кто такой новый глава Минэкономики Сергей Рэйлян


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Женщина в маске у пустого прилавка в супермаркете в Афинах, Греция.
Запасайся кто может: напуганные коронавирусом люди сметают товары с полок
#ПочтаПобеды: Николай Васильевич ждёт ваших писем
#ПочтаПобеды: Николай Васильевич ждет ваших писем
Кабмин 2020
Как выглядит обновленный состав кабмина Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться