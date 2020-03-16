Кто такой новый глава МИДЕИ Олег Цуля

Бывший посол Молдовы в Венгрии сменил Аурела Чокоя на посту главы внешнеполитического ведомства страны.

После заключения соглашения о коалиции между ДПМ и ПСРМ Олег Цуля стал министром иностранных и европейской интеграции.

Он родился 31 марта 1980 года в Каушанах. Женат, есть ребенок.

Образование

Окончил теоретический лицей имени А. Матеевича в 1997 году в родном городе. В 2002 году получил высшее образование на факультете международных отношений, политических и административных наук Государственного университета Молдовы.

Окончил магистратуру в этом же вузе в 2003 году.

Двумя годами позже стал магистром политического менеджмента после обучения в академии имени Овидиу Шинкаи в Бухаресте.

Профессиональная деятельность

В 2004-2005 году занимал пост международного секретаря Национального совета молодежи Молдовы.

С 2007 по 2009 год - заместитель председателя Социалистической группы парламентской Ассамблеи Совета Европы.

С 2009-го по 2011-й год - заместитель министра молодежи и спорта.

С 2011-го по 2014-й - депутат парламента Республики Молдова.

С 2015-го по 2020-й год - посол Молдовы в Венгрии.

© Sputnik / Moldova Кабмин 2020.

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