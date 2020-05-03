Всемирный день свободы печати - 3 мая

Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году в соответствии с рекомендацией, принятой 26-й сессией Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1991 году.

Всемирный день свободы печати отмечается в воскресенье.

Ниже приводится справочная информация.

Всемирный день свободы печати (World Press Freedom Day) отмечается ежегодно 3 мая начиная с 1994 года.

Инициатива отмечать этот день принадлежит представителям независимой печати стран Африки. Дата 3 мая выбрана не случайно. Именно в этот день в 1991 году в столице Намибии Виндхуке представители независимой печати африканских стран приняли Виндхукскую декларацию о содействии развитию независимой и плюралистической африканской прессы, в которой содержался призыв к правительствам государств мира обеспечивать свободу печати и ее демократический характер.

Всемирный день свободы печати – это возможность повысить информированность граждан о нарушениях свободы печати и напомнить о том, что в десятках стран мира СМИ подвергаются цензуре, штрафам, принудительным закрытиям или приостановке деятельности, а журналисты, редакторы и издатели становятся жертвами преследований, нападений, незаконных арестов и даже убийств.

Этот день дает возможность поощрить и развить инициативы по защите свободы печати и провести оценку состояния свободы печати во всем мире.

Всемирный день свободы печати является напоминанием правительствам о необходимости выполнения их обязательства защищать свободу печати.

Каждый год День свободы печати имеет свою тему. Темой празднования в 2019 году была "Средства массовой информации на благо демократии: журналистика и выборы в эпоху дезинформации".

Тема дня 2020 года – "Журналистика без страха и предвзятости". Основные направления кампании: безопасность женщин и мужчин журналистов и работников СМИ; независимая и профессиональная журналистика, свободная от политического и коммерческого влияния; гендерное равенство в СМИ.

С 1993 года Всемирному дню свободы печати посвящена ежегодная конференция, на которой журналисты, ученые, представители гражданского общества, национальных органов власти обсуждают проблемы свободы прессы и безопасности журналистов. В 2020 году в связи с пандемией COVID-19 было принято решение отложить это мероприятие на 18-20 октября, совместив празднование с Международным днем борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов (2 ноября).

Ко Всемирному дню свободы печати приурочено вручение Всемирной премии ЮНЕСКО за вклад в развитие свободной прессы имени Гильермо Кано, колумбийского журналиста, погибшего в 1986 году. Премия была учреждена в 1997 году. Награда присуждается ежегодно отдельному лицу, организации или учреждению, внесшим значительный вклад в дело защиты свободы печати или ее содействию во всем мире, особенно если такая деятельность связана с риском или репрессиями.

В 2007 году посмертно премии была удостоена российская журналистка Анна Политковская.

В 2019 году Премия Гильмермо Кано была присуждена журналистам из Мьянмы Ко Ва Лону (Ko Wa Lone) и Ко Кья Со Оо (Ko Kyaw Soe Oo), которые работали в информационном агентстве Рейтер, когда их арестовали в Янгоне в декабре 2017 года. Суд Мьянмы признал их виновными в нарушении закона о государственной тайне и приговорил к семи годам тюремного заключения.

В 2020 году вручение премии состоится в октябре в Гааге в Нидерландах.