Случаи, когда протестующие перекрывали в Молдове трассы: ретроспектива

Сегодняшняя акция сельхозпроизводителей из Каушанского и Штефан-Водского районов - далеко не первая, к которой прибегли в Молдове.

КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Сельские жители выходили на протесты, перекрывая трассы национального значения, не один раз.

В марте 2015 года аграрии со всего юго-восточного региона вывели сельхозтехнику и заблокировали движение транспорта по шоссе Паланка-Кишинев близ городов Новые Анены, Каушаны и Штефан-Водэ.

В апреле того же года сельхозпроизводители из этих же трех районов организовали другую акцию протеста, заблокировав сразу несколько дорог национального значения на 20 минут. Еще один массовый митинг прошел на шоссе Кишинев-Каушаны близ населенного пункта Григорьевка.

В августе 2015-го две из самых крупных организаций аграриев - Национальная федерация фермеров и Ассоциация UniAgroProtect выразили солидарность с коллегами из Каушанского района и объявили о том, что готовы участвовать в протестных акциях перед зданием Минфина, если власти не выплатят фермерам задолженности по компенсациям. Таким образом, 25 августа манифестанты вышли на новый митинг перед зданием министерства финансов в столице. Тогда они также заблокировали движение транспорта.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik / Владимир Полушатов, Евгений Панасенко, Николай Костыркин Август 2015-го.

В июле 2019 года жители сел Делакэу, Шерпены, Спея и Пухачены Новоаненского района заблокировали автомагистраль национального значения близ населенного пункта Спея. Они выразили недовольство тем, что власти не решают вопрос с дорогами, которые пришли в плачевное состояние из-за ежедневно проезжающих грузовиков, которые работают в карьерах этого района.

А 11 ноября 2019 года десятки транспортных операторов вышли на протест, чтобы выразить недовольство тем, что не могут получить авторизации для экспорта на российский рынок. Они заблокировали въезд в Бельцы - второй по численности населения город в Молдове. Образовались огромные пробки. За несколько дней до этого аналогичный митинг прошел перед зданием министерства экономики и инфраструктуры в Кишиневе.

В понедельник, 29 июля 2020 года аграрии из Каушанского и Штефан-Водского районов вывели на дорогу десятки тракторов и даже комбайнов. Они требуют у руководства республики вмешаться в ситуацию и оказать помощь. Протестующие разблокировали шоссе лишь после того, как узнали, что представители центральной власти готовы встретиться с ними.

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