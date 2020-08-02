Церковный календарь: чем был известен Илья-пророк

День Ильи Пророка, или Ильин день в 2020 году отмечается 2 августа. Что означает этот праздник, что можно и чего нельзя делать, история праздника, его приметы и обычаи, в частности, почему нельзя купаться, читайте в нашем обзоре.

Второго августа православная церковь празднует День памяти пророка Илии – одного из самых почитаемых святых Ветхого Завета. Впервые этот пророк упоминается еще в Ветхом Завете: он жил примерно за 900 лет до Рождества Христова в Древнеизраильском царстве.

Любопытно, что наряду с христианами Илию почитают иудеи (Элийяху) и мусульмане (под именем Ильяс). Он прославился тем, что был ревностным поборником веры в единого Бога.

Кроме того, Ильин день празднуют язычники. В народном сознании и славянских традициях Илья Пророк властен над громами, молниями, дождями и урожаями.

Вознесся живым в небо

По преданию, Илья неоднократно совершал чудеса: пророчествовал, низводил огонь с небес, "заключал" небо, молитвами призывал дождь, воскресил мертвого отрока, разделил реку Иордан.

К концу своего земного пути пророк живым отправился на небо: он умчался туда на огненной колеснице, запряженной четырьмя белыми конями, оставив после себя своего духовного ученика Елисея. Считается, что на небе Илья ждет второго пришествия Христа, чтобы снова возвратиться на землю.

Жизнь святого пророка Илии описана в Ветхозаветных книгах (3 Цар.; 4 Цар.; Сир. 48, 1-15; 1 Мак. 2, 58). Во время Преображения Господня пророк Илия беседовал со Спасителем на горе Фавор (Мф. 17, 3; Мк. 9, 4; Лк. 9, 30).

Со дня огненного вознесения на Небо пророка Илии его почитание в Церкви Христовой никогда не прерывалось. Русская Православная Церковь свято чтит пророка Илию. Первая церковь, построенная в Киеве при князе Игоре, была во имя пророка Илии.

Когда отмечается день Ильи Пророка

Русская православная церковь пользуется Юлианским календарем (старым стилем, по которому до революции жила и вся Россия). Согласно ему, православный праздник Ильи Пророка приходится всегда на 20 июля. А в пересчете на Григорианский календарь, по которому живет сегодня весь светский мир, это получается 2 августа. Из года в год дата праздника в церковном календаре не меняется.

© Sputnik / Илья Питалев Икона "Пророк Илья в пустыне" (XV в.)

В Ильин день верующие поздравляют друг друга, прежде всего, с праздником святого пророка. Также принято говорить друг другу просто: "С днём пророка Илии!".

Кроме того, в этот день можно поздравить с именинами родных и близких, названных в честь святого.

Что можно и чего нельзя делать

Помимо крестных ходов и молебнов пророку Илии, в храмах совершаются праздничные службы. Духовенство в этот день служит в облачениях красного цвета, поскольку красный считается цветом мучеников и пророков.

Дома же верующие могут пропеть тропарь и кондак святому Илии. А также прочитать ему молитву.

Считается, что на Ильин день, как и на любой другой большой церковный праздник, нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Но в Церкви строгих запретов на работу не существует, особенно если ее нельзя отложить, главное в этот день – помолиться, почтить память пророка, посетить храм. А вот что точно нельзя, по словам священников, так это напиваться до упаду.

В Молдове на Св. Илью люди поминают умершие души, особенно детей. Они дают детям за "поману" яблоки, потому что яблоки считаются символом жизни, добра и зла. В прошлом до Cв. Ильи не ели яблоки и груши, только после того, как их освящали. Сегодня эту традицию не особо соблюдают.

Народные приметы

Илья лето кончает, жито зажинает.

До Ильи мужик купается, а с Ильи с водой прощается.

Коли на Вознесенье был дождь, то Илья будет с грозой.

В этот день прислушиваются к грому, если он глухой – то жди дождь, если звонкий, то будет ливень.

Если в этот день выпало много дождя, значит в текущем году будет немного пожаров.

Также полагалось, что кто попал в этот день под дождь, то запасся здоровьем на весь год.

По материалам из открытых источников.