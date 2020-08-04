Какой сегодня церковный праздник: кем была Мария Магдалина

Память святой равноапостольной Марии Магдалины также чтят и в третью неделю после Пасхи, именуемую Неделей жен-мироносиц.

Мария Магдалина – последовательница Иисуса Христа, упоминаемая как в католицизме, так и в православии и протестантизме.

Биография ее полна загадок и тайн, потому что единственный источник, указывающий на реальность жития легендарной женщины, это евангельский текст. Поэтому подтвердить или опровергнуть то, является ли Мария Магдалина исторической личностью, биографы и ученые не могут и по сей день.

Принято считать, что святая равноапостольная Мария Магдалина родилась в местечке Магдала на берегу Генисаретского озера, в Галилее, в северной части Святой Земли, недалеко от того места, где крестил Иоанн Креститель.

Когда Иисус Христос очистил душу и тело ее от всех грехов, изгнав из нее семь бесов, она, оставив все, последовала за Ним.

Исходя из Священного Писания, можно предположить, что первая встреча Иисуса Христа и Марии Магдалины произошла в доме фарисея Симона, где произошло помазание Спасителя миром. Миропомазание – это таинство, в котором верующему, вместе со специально приготовленным освященным маслом, передаются дары Святого Духа.

© AP Photo / Ariel Schalit Мозаика с изображением Марии Магдалины и Иисуса Христа в центре Магдалы.

Мария Магдалина следовала за Христом вместе с другими женами-мироносицами, проявляя трогательную заботу о Нем. Став верной ученицей Иисуса, она никогда не покидала его.

Она единственная не оставила учителя, когда он был взят под стражу. Страх, побудивший к отречению апостола Петра и заставивший бежать всех других учеников Иисуса, в душе Марии Магдалины был побежден любовью. Она стояла у креста вместе с матерью Иисуса. Когда воин проткнул копьем бездыханное тело Иисуса, мучительная боль одновременно пронзила и сердце Марии.

Позже именно Иисус поручил Магдалине рассказать апостолам новость о Его воскрешении.

В день святой Марии Магдалины не допускалось хождение босиком по утренней свежей росе. Потому как, существовало поверье, что именно в этот день она принадлежала только Марии Магдалине, которая является величайшей заступницей женского рода. В честь великой мироносицы воспевали благие молитвы. В канун празднования дня памяти Марии Магдалины, православные люди устраивали множественные молебны в церквях. Они обращались к святой с просьбами, о том, чтобы великая спасительница смогла помочь в их скорейшем исцелении от греховной одержимости.

По материалам из открытых источников.

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