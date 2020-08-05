Биография Зинаиды Гречаной - председателя парламента Молдовы

Нынешний спикер высшего законодательного собрания Республики Молдова родилась 7 февраля 1956 года в России в поселке Металлист Томской области.

Родители Зинаиды Петровны Гречаной - депортированный уроженцы молдавского села Котюжены. Когда ей было 12 лет, семья вернулась в родное село. После окончания школы Гречаная поступила в Кишиневский госуниверситет на экономический факультет.

Профессиональная деятельность

После учебы с 1974 года по 1991 год работала главным бухгалтером, старшим инспектором, старшим инспектором-ревизором, заведующей бюджетным отделом Бричанского районного финансового управления. © Sputnik / Miroslav Rotari Зинаида Гречаная стала спикером парламента

С 1994 года Гречаная - в штате министерства финансов на руководящих должностях в управлениях.

В 2000-2001 годах занимает должность заместителя министра финансов, а в 2001-2002 годах - первый вице-министр финансов.

В период с февраля 2002 года по октябрь 2005 года возглавляла Минфин.

Политическая карьера

В 2005 году Зинаида Гречаная участвовала в местных выборах на пост примара (мэра) Кишинева, которые были признаны недействительными из-за того, что к урнам пришли менее одной трети избирателей, включенных в избирательные списки. © Sputnik / Miroslav Rotari Гречаная о событиях 8 июня 2019 года: это пример политической ответственности

С 31 марта 2008 года по 14 сентября 2009 года занимала пост премьер-министра Республики Молдова.

В декабре 2016 года Гречаная была избрана председателем Партии социалистов Молдовы.

На данный момент Зинаида Петровна занимает кресло председателя молдавского парламента, после прошедших парламентских выборов в феврале 2019 года.

Семья

Зинаида Гречаная замужем за Алексеем Гречаным, у них двое детей: Евгений и Оксана.

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