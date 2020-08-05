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Александр Слусарь.

Биография Александра Слусаря – вице-спикера парламента Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Sputnik Молдова
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Александр Слусарь родился 11 июля 1974 года в Кишиневе. Стал известен как один из лидеров антиправительственных протестов, организованных партией "Платформа Достоинство и правда" в 2015–2016 годах.

Александр Слусарь окончил юридический факультет Государственного университета Молдовы и в дальнейшем работал по специальности в различных организациях.

Профессиональная деятельность

  • В 1996-2000 годах был юристом Центра реформ в бизнесе.
  • С 2001 по 2005 год занимал должность консультанты по правовым вопросам в Программе помощи фермерам.
  • С 2005 по 2010 год был вице-председателем Союза ассоциаций сельхозпроизводителей UniAgroProtect.
  • В 2010 году занял место председателя UniAgroProtect.

Политическая деятельность

  • В 2013 году стал вице-председателем партии "Народная сила".
    Александр Слусарь.
    © Facebook / Vera Baciu
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  • В 2015 году партия меняет название на "Платформа Достоинство и Правда". Весной 2015 года это формирование организовало продолжительные крупномасштабные мирные акции протеста, участником которых был и Александр Слусарь.
  • В марте 2019 года стал депутатом парламента Молдовы от своей партии.
  • В июне 2019 года занял должность вице-спикера высшего законодательного собрания.  

Слусарь Также является главой Комиссии по расследованию обстоятельств ограбления банковской системы в Республике Молдова и расследованию банковского мошенничества.

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