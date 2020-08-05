Биография Александра Слусаря – вице-спикера парламента Молдовы

Александр Слусарь окончил юридический факультет Государственного университета Молдовы и в дальнейшем работал по специальности в различных организациях.
Профессиональная деятельность
- В 1996-2000 годах был юристом Центра реформ в бизнесе.
- С 2001 по 2005 год занимал должность консультанты по правовым вопросам в Программе помощи фермерам.
- С 2005 по 2010 год был вице-председателем Союза ассоциаций сельхозпроизводителей UniAgroProtect.
- В 2010 году занял место председателя UniAgroProtect.
Политическая деятельность
- В 2013 году стал вице-председателем партии "Народная сила".
- В 2015 году партия меняет название на "Платформа Достоинство и Правда". Весной 2015 года это формирование организовало продолжительные крупномасштабные мирные акции протеста, участником которых был и Александр Слусарь.
- В марте 2019 года стал депутатом парламента Молдовы от своей партии.
- В июне 2019 года занял должность вице-спикера высшего законодательного собрания.
Слусарь Также является главой Комиссии по расследованию обстоятельств ограбления банковской системы в Республике Молдова и расследованию банковского мошенничества.
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