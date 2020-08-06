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Влад Батрынча

Биография Влада Батрынчи - вице-спикера парламента

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/reference/20200806/31194530/biografiya-vlad-batryncea--vitse-spikera-parlamenta.html

Заместитель председателя высшего законодательного собрания Молдовы и один из лидеров партии социалистов (ПСРМ) родился 31 марта 1981 года.

Влад Батрынча окончил юридический факультет в Славянском университете Молдовы. Является магистром международного права. 

Известно, что ранее (в 1999 году) он поступил на факультет истории и философии Государственного университета Молдовы, но там свое образование не закончил. 

Профессиональная деятельность 

Батрынча начал заниматься политикой еще с молодости. До 2011 года был в Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ), по списку этого политформирования он пытался попасть в парламент в 2010 году. 

Здание парламента Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В 2011 Батрынча покинул ПКРМ и присоединился к социалистам, был исполнительным секретарем. 

В 2014 году на парламентских выборах баллотировался по ПСРМ и стал депутатом.

Был избран председателем фракции социалистов и заместителем председателя парламентской Комиссии по внешней политике и европейской интеграции.

В ноябре 2019 года Батрынчу назначили вице-председателем парламента Молдовы. 

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