12:12 11 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.44
  • USD16.55
  • RUB0.22
  • RON4.02
  • UAH0.60
Поиск
Светлана Тихановская

Светлана Тихановская. Биография кандидата в президенты Беларуси

© AP Photo /
Справки
Получить короткую ссылку
24911
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/reference/20200811/31246013/svetlana-tikhanovskaya-biografiya-kandidata-v-prezidenty-belarusi.html

Светлана Георгиевна Тихановская родилась 11 сентября 1982 года в городе Микашевичи Брестской области Республики Беларусь.

В 2000 году она окончила среднюю школу с золотой медалью в своем родном городе. Затем поступила на филологический факультет иностранных языков Мозырского педагогического университета, после окончания которого стала преподавателем иностранных языков.

Свою общественную деятельность Тихановская начала с работы в благотворительных организаций, одна из которых занималась помощью потерпевшим во время аварии на Чернобыльской АЭС

19 июля прошла первая встреча Светланы Тихановской с избирателями, в качестве кандидата на пост президента. Она состоялась в Минске и собрала несколько тысяч человек.

Светлана Георгиевна Тихановская
© AP Photo / Sergei Grits
Светлана Тихановская

По итогам голосования, согласно данным ЦИК Беларуси, Светлана Тихановская получила 10,09% голосов избирателей. При этом действующий президент 84,17%. Тихановская отказалась признать эти результаты. Позже она покинула Беларусь, выехав в Литву.

Светлана Тихановская замужем за известным блогером Сергеем Тихановским. У них двое детей, мальчик и девочка.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Пасека в Молдове
В Молдове в этом году не будет меда: как выживают пчеловоды – фото
Прощание с Маэстро: Хармелин оставил после себя целую театральную школу.
Прощание с Маэстро: Хармелин оставил после себя целую театральную школу
Динамика подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове
Ситуация с COVID-19 в Молдове: динамика подтвержденных случаев

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться