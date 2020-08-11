Светлана Тихановская. Биография кандидата в президенты Беларуси

В 2000 году она окончила среднюю школу с золотой медалью в своем родном городе. Затем поступила на филологический факультет иностранных языков Мозырского педагогического университета, после окончания которого стала преподавателем иностранных языков.

Свою общественную деятельность Тихановская начала с работы в благотворительных организаций, одна из которых занималась помощью потерпевшим во время аварии на Чернобыльской АЭС.

19 июля прошла первая встреча Светланы Тихановской с избирателями, в качестве кандидата на пост президента. Она состоялась в Минске и собрала несколько тысяч человек.

© AP Photo / Sergei Grits Светлана Тихановская

По итогам голосования, согласно данным ЦИК Беларуси, Светлана Тихановская получила 10,09% голосов избирателей. При этом действующий президент 84,17%. Тихановская отказалась признать эти результаты. Позже она покинула Беларусь, выехав в Литву.

Светлана Тихановская замужем за известным блогером Сергеем Тихановским. У них двое детей, мальчик и девочка.

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