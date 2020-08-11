"Спутник V" против COVID–19. Российскую вакцину ждут на всех континентах

Вакциной были привиты добровольцы, которые в настоящее время чувствуют себя хорошо, непредвиденных или нежелательных побочных эффектов у них не наблюдалось. Об этом сообщил сайт, запущенный 11 августа Российским фондом прямых инвестиций и Центром имени Гамалеи.
В клинических испытаниях третьей фазы примут участие более 2000 человек из России, Объединенных Арабских эмиратов, Саудовской Аравии, Бразилии и Мексики. Они стартуют 12 августа.
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Вакцина от коронавируса уже прошла регистрацию.
Ожидается, что ее массовое производство начнется в сентябре 2020 года, в том числе в таких странах как Индия, Южная Корея, Бразилия, Саудовская Аравия, Турция и Куба.
Власти Молдовы также заинтересованы в получении российской вакцины от COVID-19.
Как будет проходить вакцинация
Вакцину будут вводить внутримышечно в два этапа: сначала - компонент I, через три недели - компонент II. После введения вакцины пациент должен находиться под наблюдением медицинских работников в течение 30 минут.
Вакцинировать для профилактики COVID-19 будут людей в возрасте от 18 до 60 лет.
Срок годности препарата - шесть месяцев.
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