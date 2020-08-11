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Первая в мире вакцина от коронавируса

"Спутник V" против COVID–19. Российскую вакцину ждут на всех континентах

© Photo : пресс-служба Минздрава РФ
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/reference/20200811/31253127/sputnik-v-protiv-covid19-russia-vaccine-zhdut-na-vsekh-kontinentakh.html

"Спутник V"  - это название первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса. Она прошла все стадии доклинических испытаний, а также две фазы клинических испытаний.

Первая в мире вакцина от коронавируса
© Photo : пресс-служба Минздрава РФ
Первая в мире вакцина от коронавируса

Вакциной были привиты добровольцы, которые в настоящее время чувствуют себя хорошо, непредвиденных или нежелательных побочных эффектов у них не наблюдалось. Об этом сообщил сайт, запущенный 11 августа Российским фондом прямых инвестиций и Центром имени Гамалеи.

В клинических испытаниях третьей фазы примут участие более 2000 человек из России, Объединенных Арабских эмиратов, Саудовской Аравии, Бразилии и Мексики. Они стартуют 12 августа.

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Вакцина от коронавируса уже прошла регистрацию.

Ожидается, что ее массовое производство начнется в сентябре 2020 года, в том числе в таких странах как Индия, Южная Корея, Бразилия, Саудовская Аравия, Турция и Куба.

Власти Молдовы также заинтересованы в получении российской вакцины от COVID-19.

Как будет проходить вакцинация

Вакцину будут вводить внутримышечно в два этапа: сначала - компонент I, через три недели - компонент II. После введения вакцины пациент должен находиться под наблюдением медицинских работников в течение 30 минут.

Вакцинировать для профилактики COVID-19 будут людей в возрасте от 18 до 60 лет.

Срок годности препарата - шесть месяцев.

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