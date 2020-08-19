Почему яблоки полезны или самый молодильный фрукт

Про яблоки издревле складывали истории и легенды. Они передавались из уст в уста, из поколения в поколение. "По яблоку в день и доктор ненадобен" говорили продавцы фруктов на рынках и были правы.

Яблоневые деревья растут на всем Евразийском континенте. Но родиной знаменитого сорта Апорт по одной из версий называют Балканы, а также территории нынешних Румынии и Молдовы. В XIX веке он был завезен в Казахстан и скрещен с дикой яблоней Сиверса – получился всем известный Алма-Атинский Апорт.

Ученые давно доказали, что витамины и минералы, которые содержатся в яблоках, настолько сбалансированы, что оказывают омолаживающий эффект на организм.

Из чего же состоит яблоко?

Плод содержит в себе 80-90% воды, около 0,6% клетчатки, сахара в зеленом яблоке 5%, а в красном - до 15%. Также в яблоке содержатся каротин, пектин, крахмал, фолиевая и органические кислоты; витамины — А, В1, В2, В3, С, Е, Р, РР, К; микроэлементы — натрий, фосфор, калий, сера, медь, цинк, кальций, алюминий, фтор, хром, железо, магний, молибден, никель, бор, ванадий, марганец.

Но что же происходит с организмом человека, когда он употребляет в пищу яблоко? Витамины А и С помогают уберечься от простуды и разного рода инфекций. Они повышают иммунитет, обладают противовоспалительными свойствами, а витамин С еще и очищает стенки сосудов и оказывает благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему.

Витамин В2 обеспечивает нормальное пищеварение и следит за нервной системой, железо борется с анемией, фосфор стимулирует мозговую деятельность, а соли магния не дают развиться атеросклерозу.

Уже доказано, что регулярное употребление яблок может защитить от болезни Альцгеймера. В целом яблоки оказывают положительное влияние на мозговую активность и не дают мозгу состариться.

Яблоко поможет бороться с повышенным уровнем холестерина. Есть информация, что яблочная диета снижает холестерин в крови на 30%.

© Sputnik / Александр Поготов Осенний натюрморт

Но будьте внимательны, если яблочная диета эффективно сжигает жир, то клетчатка, входящая в состав яблок, может спровоцировать нарушение работы желудочно-кишечного тракта. Не стоит употреблять яблочные косточки, семена содержат гликозид амигдалина, который в желудке выделяет синильную кислоту.

Месяц август яблоками пахнет

Конец лета считается сроком, когда созревают многие сорта яблок. Издревле самые красивые и крупные яблоки припасали для Яблочного Спаса, который отмечают 19 августа. В этот день принято угощать яблоками больных и сирот. Верующие люди ценят яблоки и говорят: "Они сами по себе полезны, а уж освященные в Спас – трижды пользу принесут!"

© Sputnik / Александр Кондратюк Православные христиане отмечают Яблочный Спас

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