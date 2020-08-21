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Владимир Филат

Биография Владимира Филата – главы Либерально-демократической партии

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/reference/20200821/31380517/biografiya-vladimira-filata-glavy-liberal-demokraticheskoy-partiy.html

Владимир Васильевич Филат родился 7 мая 1969 года в селе Лэпушна, Котовского района, Молдавской ССР.

Филат в 1986 году окончил среднюю школу в родном селе. В 1987 году призван в Советскую армию, служил в Симферополе и Севастополе.

В 1990 годах окончил Кишиневский кооперативный колледж.

А в 1994 году — юридический факультет Ясского университета (Румыния), лиценциат в области права.

Профессиональная и политическая деятельность

В 1994 году стал гендиректором учрежденной им фирмы "Ромолдтрейдинг", которая занималась торговлей бумаги и сигарет.

В 1997-1998 годах - председатель административного совета коммерческого общества "Дософтей" (издательский бизнес).

Владимир Филат
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В 1997 году стал членом Демократической партии Молдовы (ДПМ).

В 1998 году - гендиректор департамента приватизации и управления госимуществом Министерства экономики Молдовы.

В 1999 году - директор департамента приватизации в правительстве, а затем госминистр, входил в состав правительства Альянса за демократию и реформы под руководством Иона Стурзы.

В 2000 году - избран вице-председателем ДПМ.

В 2001 году на досрочных парламентских выборах партия получила 5,02% и не прошла в законодательный орган.

В 2005 году вновь баллотируется в парламент, на этот раз становится депутатом по списку блока "Демократическая Молдова", под руководством на тот момент примара (мэра) Кишинева Серафима Урекяна.

В 2005-2009 годах — депутат, вице-председатель парламентской Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку.

В 2007 году - баллотируется на пост мэра Кишинева от ДПМ, но не добивается успеха и вскоре покидает партию.

Ian Lisnevschi
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В 2007 году инициативная группа под руководством Филата представляет новый политический проект с либерал-демократической доктриной. Новая партия позиционирует себя в качестве оппозиции по отношению к Партии коммунистов, Христианско-демократической народной партии и Демократической партии. Вскоре Филат становится председателем партии.

На парламентских выборах в апреле 2009 Филат вновь был избран депутатом и возглавил парламентскую фракцию ЛДПМ. Ему удалось сохранить свой мандат и после досрочных выборов в июле 2009 года.

После выборов, 8 августа 2009 года лидеры четырех партии, прошедших в парламент - Михай Гимпу, Мариан Лупу, Серафим Урекян и Владимир Филат подписывают декларацию о создании Альянса "За европейскую интеграцию" (АЕИ), Филат становится кандидатом АЕИ на пост премьер-министра Молдовы.

В должности премьер-министра

17 сентября 2009 года Конституционный суд (КС) Молдовы подтвердил законность избрания Михая Гимпу на должность председателя парламента и исполняющего обязанности президента, что дало ему право выдвигать парламенту кандидатуру премьер-министра. В этот же день Гимпу выдвигает Владимира Филата на должность главы кабмина.

24 сентября 2009 года Филата утверждают премьер-министром 53 голосами депутатом АЕИ.

С 28 по 30 декабря 2010 года временно исполнял обязанности президента республики. Затем с 2011-го вновь утвержден в должности премьер-министра.

Уголовное преследование и тюрьма

5 марта 2013 года парламент страны вынес вотум недоверия правительству под руководством Владимира Филата. За отставку проголосовали 54 депутата: 34 — от Партии коммунистов, 15 — от Демократической партии, 3 — от Партии социалистов и 2 неприсоединившихся.

8 марта 2013 года президент Молдовы Николай Тимофти принял отставку кабинета министров Филата.

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11 апреля 2013 года глава государства вновь поручил Филату сформировать правительство.

Однако 22 апреля 2013 года КС признал неконституционным это назначение и обязал президента назначить исполняющего обязанности главы кабмина.

23 апреля 2013 года Тимофти подписал указ о назначении исполняющим обязанности премьер-министра Юрия Лянкэ.
Указ вступил в силу 25 апреля 2013 года.

15 октября 2015 года голосами 79 депутатов парламента Молдовы с Владимира Филата была снята неприкосновенность. В это же время он сложил с себя полномочия председателя ЛДПМ, после чего был задержан на трое суток сотрудниками Национального Антикоррупционного центра в здании парламента. Его обвинили в коррупционных действиях и выводе денег из банковской системы Молдовы.

Vlad Filat la Curtea de Apel Влад Филат
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Владимир Филат

27 июня 2016 года признан виновным судом Кишинева в соучастии в краже денег из банковской системы Молдовы и приговорен к 9 годам заключения.

3 декабря 2019 года Владимир Филат был досрочно освобожден из тюрьмы.

Владимир Филат 16 августа 2020 года был вновь избран на пост главы Либерально-демократической партии (ЛДПМ).

Личная жизнь

Первая жена — Санда Филат, пара развелась в августе 2012 года. В этом браке у политика появились на свет двое детей – сын Лука (1995 год) и дочь Юстина (1999 год).

Второй раз Филат женился в декабре 2013 года на известной журналистке Анжеле Гонца. Пара развелась в 2016 году. В этом браке родилась дочь Екатерина (2014 год).

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