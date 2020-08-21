Биография Владимира Филата – главы Либерально-демократической партии

Филат в 1986 году окончил среднюю школу в родном селе. В 1987 году призван в Советскую армию, служил в Симферополе и Севастополе.

В 1990 годах окончил Кишиневский кооперативный колледж.

А в 1994 году — юридический факультет Ясского университета (Румыния), лиценциат в области права.

Профессиональная и политическая деятельность

В 1994 году стал гендиректором учрежденной им фирмы "Ромолдтрейдинг", которая занималась торговлей бумаги и сигарет.

В 1997-1998 годах - председатель административного совета коммерческого общества "Дософтей" (издательский бизнес).

В 1997 году стал членом Демократической партии Молдовы (ДПМ).

В 1998 году - гендиректор департамента приватизации и управления госимуществом Министерства экономики Молдовы.

В 1999 году - директор департамента приватизации в правительстве, а затем госминистр, входил в состав правительства Альянса за демократию и реформы под руководством Иона Стурзы.

В 2000 году - избран вице-председателем ДПМ.

В 2001 году на досрочных парламентских выборах партия получила 5,02% и не прошла в законодательный орган.

В 2005 году вновь баллотируется в парламент, на этот раз становится депутатом по списку блока "Демократическая Молдова", под руководством на тот момент примара (мэра) Кишинева Серафима Урекяна.

В 2005-2009 годах — депутат, вице-председатель парламентской Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку.

В 2007 году - баллотируется на пост мэра Кишинева от ДПМ, но не добивается успеха и вскоре покидает партию.

В 2007 году инициативная группа под руководством Филата представляет новый политический проект с либерал-демократической доктриной. Новая партия позиционирует себя в качестве оппозиции по отношению к Партии коммунистов, Христианско-демократической народной партии и Демократической партии. Вскоре Филат становится председателем партии.

На парламентских выборах в апреле 2009 Филат вновь был избран депутатом и возглавил парламентскую фракцию ЛДПМ. Ему удалось сохранить свой мандат и после досрочных выборов в июле 2009 года.

После выборов, 8 августа 2009 года лидеры четырех партии, прошедших в парламент - Михай Гимпу, Мариан Лупу, Серафим Урекян и Владимир Филат подписывают декларацию о создании Альянса "За европейскую интеграцию" (АЕИ), Филат становится кандидатом АЕИ на пост премьер-министра Молдовы.

В должности премьер-министра

17 сентября 2009 года Конституционный суд (КС) Молдовы подтвердил законность избрания Михая Гимпу на должность председателя парламента и исполняющего обязанности президента, что дало ему право выдвигать парламенту кандидатуру премьер-министра. В этот же день Гимпу выдвигает Владимира Филата на должность главы кабмина.

24 сентября 2009 года Филата утверждают премьер-министром 53 голосами депутатом АЕИ.

С 28 по 30 декабря 2010 года временно исполнял обязанности президента республики. Затем с 2011-го вновь утвержден в должности премьер-министра.

Уголовное преследование и тюрьма

5 марта 2013 года парламент страны вынес вотум недоверия правительству под руководством Владимира Филата. За отставку проголосовали 54 депутата: 34 — от Партии коммунистов, 15 — от Демократической партии, 3 — от Партии социалистов и 2 неприсоединившихся.

8 марта 2013 года президент Молдовы Николай Тимофти принял отставку кабинета министров Филата.

11 апреля 2013 года глава государства вновь поручил Филату сформировать правительство.

Однако 22 апреля 2013 года КС признал неконституционным это назначение и обязал президента назначить исполняющего обязанности главы кабмина.

23 апреля 2013 года Тимофти подписал указ о назначении исполняющим обязанности премьер-министра Юрия Лянкэ.

Указ вступил в силу 25 апреля 2013 года.

15 октября 2015 года голосами 79 депутатов парламента Молдовы с Владимира Филата была снята неприкосновенность. В это же время он сложил с себя полномочия председателя ЛДПМ, после чего был задержан на трое суток сотрудниками Национального Антикоррупционного центра в здании парламента. Его обвинили в коррупционных действиях и выводе денег из банковской системы Молдовы.

© Sputnik / Vladimir Polusatov Владимир Филат

27 июня 2016 года признан виновным судом Кишинева в соучастии в краже денег из банковской системы Молдовы и приговорен к 9 годам заключения.

3 декабря 2019 года Владимир Филат был досрочно освобожден из тюрьмы.

Владимир Филат 16 августа 2020 года был вновь избран на пост главы Либерально-демократической партии (ЛДПМ).

Личная жизнь

Первая жена — Санда Филат, пара развелась в августе 2012 года. В этом браке у политика появились на свет двое детей – сын Лука (1995 год) и дочь Юстина (1999 год).

Второй раз Филат женился в декабре 2013 года на известной журналистке Анжеле Гонца. Пара развелась в 2016 году. В этом браке родилась дочь Екатерина (2014 год).

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