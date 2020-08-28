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Тудор Делиу

Биография Тудора Делиу - экс главы либерально-демократической партии

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/reference/20200828/31480318/biografiya-tudor-deliu.html

Бывший депутат парламента и экс-председатель Либерально-демократической партии родился 29 октября 1955 года.

Тудор Делиу окончил филологический факультет Государственного университета Молдовы в 1981 году.

Парламент Молдовы, ЛДПМ
© Sputnik / Евгений Панасенко
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В 1994 году получил диплом Академии государственного управления. 

В 2006 оду стал магистром конституционного и административного права, закончив обучение в той же академии.

Профессиональная деятельность: 

С 1981 по 1990 год работал учителем румынского языка и литературы в селах Рэзень и Дэнчень Яловенского района. 

C 1990 по 1994 год - занимал должность примара села Рэзень. 

В 1992 году во время вооруженного конфликта на Днестре он был начальником генерального штаба карабинеров и награжден орденом Gloria Muncii. 

С 1998 по 2007 год преподает в Академии государственного управления. 

Политическая деятельность: 

В мае 2007 года возглавил партию Pentru Neam şi Ţară ("За народ и Отечество"). 

В 2008 году Тудор Делиу присоединился к ЛДПМ. 

В 2009 году прошел в парламент Молдовы. Пробыл депутатом до 2019 года. 

В 2018 году избран новым председателем ЛДПМ, на этой должности он пробыл до августа 2020 года. 

28 августа 2020 года в ЛДПМ объявили, что Делиу станет их кандидатом на выборах президента Молдовы 1 ноября 2020 года. 

Тудор Делиу
© Sputnik / Miroslav Rotari
Deliu Tudor Тудор Делиу

Личная жизнь: 

У Тудора Делиу есть трое детей. Он является футбольным фанатом и даже тренировал одну местную команду в селе Рэзень. 

 

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