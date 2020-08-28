Биография Тудора Делиу - экс главы либерально-демократической партии

Бывший депутат парламента и экс-председатель Либерально-демократической партии родился 29 октября 1955 года.

Тудор Делиу окончил филологический факультет Государственного университета Молдовы в 1981 году.

В 1994 году получил диплом Академии государственного управления.

В 2006 оду стал магистром конституционного и административного права, закончив обучение в той же академии.

Профессиональная деятельность:

С 1981 по 1990 год работал учителем румынского языка и литературы в селах Рэзень и Дэнчень Яловенского района.

C 1990 по 1994 год - занимал должность примара села Рэзень.

В 1992 году во время вооруженного конфликта на Днестре он был начальником генерального штаба карабинеров и награжден орденом Gloria Muncii.

С 1998 по 2007 год преподает в Академии государственного управления.

Политическая деятельность:

В мае 2007 года возглавил партию Pentru Neam şi Ţară ("За народ и Отечество").

В 2008 году Тудор Делиу присоединился к ЛДПМ.

В 2009 году прошел в парламент Молдовы. Пробыл депутатом до 2019 года.

В 2018 году избран новым председателем ЛДПМ, на этой должности он пробыл до августа 2020 года.

28 августа 2020 года в ЛДПМ объявили, что Делиу станет их кандидатом на выборах президента Молдовы 1 ноября 2020 года.

© Sputnik / Miroslav Rotari Deliu Tudor Тудор Делиу

Личная жизнь:

У Тудора Делиу есть трое детей. Он является футбольным фанатом и даже тренировал одну местную команду в селе Рэзень.

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