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Владислав Клима.

Владислав Клима – биография нового председателя Апелляционной палаты Кишинева

© Photo : Juriştii pentru Drepturile Omului
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Sputnik Молдова
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Постановление о его назначении главой судебной инстанции было опубликовано 4 сентября в Monitorul Oficial.

Указ № 1747-VIII о назначении Владислава Клима председателем Апелляционной палаты Кишинева датирован 2 сентября 2020 года.

Профессиональная деятельность

Владислав Клима является служителем Фемиды с 2006 года, он работал в суде сектора Чеканы.

В феврале 2017 года на основании указа президента Игоря Додона стал судьей Апелляционной палаты в Кишиневе.

В июне 2018 года он был одним из судей, оставивших в силе решение суда первой инстанции об отмене выборов мэра Кишинева, на которых победил Андрей Нэстасе. Осенью 2019, уже в составе другой коллегии, Клима признал мандат мэра Нэстасе. 

Высший совет магистратуры
© Sputnik / Miroslav Rotari
Заседание Высшего совета магистратуры: какие решения приняты

В мае 2019 года был избран председателем Ассоциации судей на общем собрании судей.

В октябре 2019 года Клима вместе с двумя другими коллегами отменил решение ВСМ, которым был отстранен от должности первый судья, привлеченный к ответственности за незаконное обогащение, Олег Мельничук.

В ноябре 2019 года входил в состав судейской коллегии, приостановившей действие решения ВСМ, которым судья ВС Олег Стерниоалэ был лишен неприкосновенности и затем задержан.

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