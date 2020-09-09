Биография кандидата в президенты Молдовы Ренато Усатого

Политик и бизнесмен Усатый заявил 27 августа 2020 года, что выдвинет свою кандидатуру на пост главы государства.

Он окончил факультет иностранных языков Бельцкого государственного университета имени Алеку Руссо.

Профессиональная деятельность

В 1999 году работал на общественных началах на Балтийском международном форуме, где познакомился с российскими политиками и предпринимателями.

В 2000—2001 — супервайзер Международного аэропорта Кишинева, затем в 2002—2004 годах — ведущий инженер комбината питания Молдавской железной дороги.

С 2005 года занимается бизнесом в России, президент компании ВПТ-НН (Нижний Новгород).

В 2013—2014 годах — старший вице-президент Союза строителей железных дорог (Москва).

Политическая деятельность

В 2012 году Усатый вернулся на родину, начал заниматься благотворительностью. В политику пошел в 2014 году.

В апреле 2014 года избран главой Народно-республиканской партии (НРП), которая на том же съезде была переименована в "Нашу Партию" (Partidul Nostru). В июне 2014 года Минюст Молдовы отказался регистрировать политформирование из-за того, что оно не провело конгресса в первые два месяца после образования. В августе 2014 года Усатый создал новую партию - "ПАРУС", с которой решил участвовать на Парламентских выборах 2014 года. Ее также отказались регистрировать из-за подозрений в том, что были сфальсифицированы 30 процентов подписей членов политсилы, а Министерство внутренних дел Молдовы начало расследование.

Тогда Усатый принял решение участвовать на выборах по списку партии Patria, возглавляемой экс-послом Молдовы в Румынии и экс-главой Аппарата Президента Петра Лучинского Эмилианом Чобу.

За три дня до выборов 28 ноября 2014 года партия была снята с гонки за предполагаемое "незаконное использование внешнего финансирования". Сам Усатый предполагал эти действия, еще 21 ноября заявив о готовящихся против него и его партии провокациях. После снятия с выборов Ренато Усатый сообщил в социальных сетях, что в связи с возможным его арестом ему необходимо покинуть страну.

8 февраля 2015 года был организован съезд Народно-республиканской партии, и Ренато Усатый снова был избран главой партии. После этого Народно-республиканская партия Молдовы снова была переименована в Partidul Nostru — "Наша Партия". На сей раз партию зарегистрировали.

В июне 2015 года Усатый с первого тура (74 процентов голосов) был избран мэром второго по величине в стране города Бельцы.

В сентябре 2015 года Усатый был одним из лидеров уличных протестов против тогдашней власти.

© Sputnik / MIroslav Rotari Ренато Усатый на митинге.

14 марта 2017 года в Государственной Думе России Усатый и Владимир Жириновский подписали Соглашение о сотрудничестве между "Нашей Партией" и Либерально-Демократической Партией России (ЛДПР).

В феврале 2018 года Усатый подал в отставку с поста мэра.

Дело о "краже миллиарда"

В мае 2014 года Усатый заявил, что из банковской системы Молдовы, а затем из страны выводят огромные суммы денег. Вскоре его слова подтвердились и это привело к скандалу.

В прессе заговорили о краже миллиарда долларов из банковской системы. В скандал оказались вовлечены лидеры правящих партий и представители руководства страны. В апреле 2015 года в Кишиневе начались массовые уличные протесты.

Впоследствии Усатый опубликовал записи якобы телефонных разговоров представителей власти, замешанных в краже.

23 октября 2015 года Усатый был задержан сотрудниками Службы информации и безопасности Молдовы по возвращении в Кишинев из Москвы.

Позже суд принял решение освободить Ренато Усатого из-под стражи.

Уголовные преследования

В январе 2016 года Генпрокуратура Молдовы открыла уголовное дело против Ренато Усатого по фактам угроз в адрес должностных лиц в ходе протестов.

24 апреля следователями Следственного департамента МВД России заочно предъявлено обвинение Усатому по факту организации преступного сообщества и совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

© Sputnik / Алексей Филиппов Пресс-конференция.

24 июля тверским районным судом Москвы заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ренато Усатого, который неоднократно вызывался следователем для предъявления обвинения, однако ни разу не явился, и был объявлен в международный розыск.

Личная жизнь

Бывшая жена — Каролина Тампиза, предприниматель (дочь Константина Тампизы, бывшего вице-премьер-министра, министра экономики и министра финансов), в браке с которой родились две дочери: Валерия и Александра.

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