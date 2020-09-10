Биография Андрея Нэстасе - кандидата в президенты Молдовы

Что нужно знать про Андрея Нэстасе, который баллотируется на пост президента Молдовы, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

Андрей Нэстасе родился 6 августа 1975 года в селе Мындрешть Теленештского района. Женат, трое детей. Жена Андрея Нэстасе - Анжела Нэстасе.

Образование

С 1982 по 1992 год учился в средней школе Мындрешть.

В 1992-1993 годах изучал историю и географию в Университете "Штефана чел Маре" в румынской Сучаве.

В 1993-1997 годах изучал право в Университете "Александру Иоана Куза" в румынских Яссах.

Профессиональная деятельность

В 1997-2000 годах был прокурором.

© Sputnik / Miroslav Rotari На трибуне.

С 1999 по 2002 - лектор по конституционному праву и завкафедры Академии музыки, театра и изобразительных искусств.

В 2000-2002 годах был заместителем директора авиакомпании Air Moldova.

С 2002 по 2015 годы Андрей Нэстасе работал адвокатом.

Имя Андрея Нэстасе стало известно молдавской общественности в 2013 году, когда он стал одним из учредителей и лидеров гражданской платформы "Достоинство и правда (DA)".

© Sputnik / Miroslav Rotari Вместе с Майей Санду во время митинга.

Позже платформа стала оппозиционной и превратилась в партию правого толка. В 2015–2018 годах Андрей Нэстасе и другие участники блока провели ряд антиправительственных протестов.

В ноябре 2015 года стал председателем инициативной группы, выступавшей за организацию республиканского референдума по вопросам изменения Конституции. Речь шла о прямых выборах и отставке президента народным голосованием, а также о снижении количества депутатов и лишении их неприкосновенности.

3 июня 2018 года, Андрей Нэстасе был избран примаром столицы на новых местных выборах. Однако его мандат не был утвержден на том основании, что он проводил избирательную кампанию в социальных сетях в день тишины.

© Sputnik / Miroslav Rotari Визит в учреждение.

В феврале 2019 года баллотировался на пост депутата парламента по округу №33 и по списку блока ACUM. Выиграв выборы в своем округе, он стал одним из 26 депутатов от ACUM, прошедших в парламент.

Летом 2019 года он отказался от мандата в пользу должности министра внутренних дел.

В октябре 2019 года мандат Андрея Нэстасе, выигранный на выборах прошлым летом и аннулированный судом первой инстанции, был подтвержден судьями Апелляционной палаты.

Вердикт произнесен в результате рассмотрения протеста, внесенного Нэстасе, партией "Платформа DA" , партией социалистов и Кишиневским электоральным бюро № 1, в связи с решением Суда города Кишинев от 19 июня 2018 года.

В связи с этим, Нэстасе приостановил свою деятельность в качестве министра внутренних дел Республики Молдова.

После чего объявил и о приостановлении своей деятельности в должности примара столицы и решил баллотироваться на новый срок. На последующих выборах Нэстасе уступил своему оппоненту Иону Чебану.

1 сентября 2020 года партия "Платформа DA" объявила, что выдвигает Андрея Нэстасе своим кандидатом на выборы президента в Молдове, которые состоятся 1 ноября 2020 года.

Уже 7 сентября инициативная группа в поддержку Нэстасе сумела собрать необходимое число подписей в поддержку своего кандидата. В этот же день Нэстасе подал документы в ЦИК для регистрации своей кандидатуры на пост главы государства.

Андрей Нэстасе говорит на четырех языках – румынском, русском, английском и испанском.

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