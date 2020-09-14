Полезные свойства моркови и какие болезни лечат с помощью корнеплода

Морковь - корнеплод, известный с давних времен. Еще 2000 лет назад хозяйки древних Рима и Греции использовали морковь для приготовления пищи. А лекари уже тогда знали, какие болезни можно лечить с помощью моркови, и чем полезен этот удивительный продукт для здоровья.

Морковь - овощ или фрукт: споры не утихают

Морковь растет в земле, а потому ее часто называют овощем. Корнеплод действительно обладает всеми качествами овоща, но тогда почему некоторые любители морковки считают ее фруктом? Все дело в том, что этот оранжевый, сладкий продукт часто используют для производства джемов и варенья. Из овощей, к примеру, мармелад делать нельзя. Но если очень хочется, то современные технологии позволят делать что угодно из чего угодно. Потому истина остается посередине – оставим за морковью название корнеплод.

© CC0 / jackmac34, CC BY 2.0 / Harry Rose Культурная и дикая морковь

Какие витамины и микроэлементы содержит морковь

О том, что морковь - очень полезный продукт, каждый знает с детства. Ученые уже давно выяснили, что этот корнеплод содержит в себе такие витамины как: A, B1, B2, B5, B6, B9, C, E, PP H и K. Но этим список не ограничивается. Прибавляем сюда микроэлементы: железо, цинк, йод, медь, марганец, селен, хром, фтор, молибден, бор, ванадий, кобальт, литий, алюминий, никель, кальций, магний, натрий, калий, фосфор, хлор и серу.

Именно благодаря содержанию такого большого количества витаминов и микроэлементов морковь заслужила право называться "аптекой в огороде".

© Sputnik / Денис Абрамов Уборка урожая моркови

Влияние моркови на зрение

Морковь исцеляет и творит чудеса со зрением человека. Это происходит за счет содержания в корнеплоде витамина А и кератина. От них зависит острота зрения. Мало того, при серьезной нехватке этих витаминов может возникнуть "куриная слепота" и некоторые другие заболевания. Чтобы этого не допустить, надо добавить в рацион морковь.

© Sputnik / Amir Isaev Повара во время приготовления плова "Душанбе" для фестиваля "Оши палав" в парке культуры и отдыха имени Фирдавси в Душанбе

Почему морковь полезна людям с лишним весом

Калорийность моркови - всего 35 килокалорий на 100 граммов. Именно поэтому морковь советуют многие диетологи. В любом случае, прежде, чем употреблять корнеплод с целью похудеть, надо посоветоваться с врачом.

При каких заболеваниях полезна морковь

Морковь советуют употреблять в пищу при болезнях сердца и сосудов. Она способствует снижению уровня холестерина в крови. Корнеплод помогает улучшить пищеварение, борется с запорами и выводит из организма шлаки и токсины.

© Sputnik / Владимир Первенцев Морковь

Загар без моря с помощью моркови

Морковь часто используют в косметологии. Из нее делают различные маски. Если употребить много моркови, она может вызвать так называемую "кератиновую желтуху", при которой кожа имеет оранжевый оттенок. В зимний период этим пользуются некоторые модницы, создавая таким образом видимость загара.

Морковь - волшебный корнеплод, который выручит во многих ситуациях. Но будьте внимательны, при ее употреблении возможны аллергические реакции.

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