Биография Игоря Додона

Пятый президент Молдовы Игорь Додон родился 18 февраля 1975 года в селе Садова Каларашского района.

Действующий президент Молдовы Игорь Додон объявил 9 сентября, что намерен баллотироваться на второй президентский срок. Инициативная группа в его поддержку была зарегистрирована в Центральной избирательной комиссии.

Игорь Додон женат, у него есть трое сыновей - Богдан, Влад и Николай. Супруга - Галина Додон.

Семья Игоря Додона © Photo : Личный архив семьи И. Додона

Галина Додон © Photo : Личный архив семьи И. Додона

Семья Игоря Додона © Photo : Личный архив семьи И. Додона

Галина Додон © Photo : Личный архив семьи И. Додона

Галина Додон и Игорь Додон © Photo : Личный архив семьи И. Додона

Семья Игоря Додона © Photo : Личный архив семьи И. Додона

Галина Додон и Игорь Додон © Photo : Личный архив семьи И. Додона

Галина Додон © Photo : Личный архив семьи И. Додона

Семья Игоря Додона © Photo : Личный архив семьи И. Додона 1 / 9 © Photo : Личный архив семьи И. Додона Семья Игоря Додона

Владеет несколькими языками: молдавский, русский, английский, французский.

Образование:

Молдавский Государственный аграрный университет: факультет экономики;

Молдавская Академия экономических знаний: факультет менеджмента;

Национальный институт менеджмента: факультет экономического права;

Доктор экономических наук, защитил докторскую диссертацию в области менеджмента.

© Sputnik / Miroslav Rotari Игорь Додон на избирательном участке

Профессиональная деятельность:

с 23 декабря 2016 - президент Республики Молдова;

декабрь 2014 – ноябрь 2016 – депутат парламента Молдовы XX созыва;

2010 – 2014 - депутат парламента XIX созыва;

29 июля 2009 – октябрь 2010 - депутат парламента XVIII созыва, член Постоянного бюро парламента, член парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам;

5 апреля 2009 – 29 июля 2009 - депутат парламента XVII созыва;

31 марта 2008 – 11 сентября 2009 – первый вице-премьер-министр, министр экономики и торговли; председатель Административного совета Национальной кассы социального страхования;

2007 – 2009 – сопредседатель молдавско-российской, молдавско-украинской, молдавско-румынской, молдавско-китайской, молдавско-американской межправительственных совместных комиссий;

18 сентября 2006 – 20 марта 2008 - министр экономики и торговли Молдовы; © Photo : Miroslav Rotari. Ожидание и реальность: Додон о промежуточных итогах на посту президента

ноябрь 2006 – 2009 – председатель Европейского банка реконструкции и развития от Молдовы; член Экспертного совета при Национальной комиссии по финансовому рынку (ранее – Национальная комиссия по ценным бумагам); заместитель председателя Совета по координации деятельности делегаций РМ в рамках Экономического и социального совета ООН и его вспомогательных структур;

2007-2008 - член Высшего совета безопасности (2007-2008); член Экономического совета Содружества независимых государств;

18 мая 2005 – 18 сентября 2006 - вице-министр экономики и торговли РМ;

член Экспертного совета при Национальной комиссии по ценным бумагам;

вице-председатель Координационного совета в области защиты прав потребителей;

март 2004 – май 2005 - член Арбитражной комиссии Фондовой биржи;

ноябрь 2001 - май 2005 - председатель АО "Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei", член Совета директоров;

сентябрь 2002 – май 2005 - председатель ООО "Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei", член Биржевого комитета;

февраль 2003 – май 2005 – член Экспертного совета при Национальной комиссии по ценным бумагам;

Общественная деятельность:

учредитель Общественной ассоциации "Люблю Молдову";

учредитель Благотворительного фонда Soluţia;

Международная деятельность:

2008 – 2016 гг. – вице-председатель Совета по координации деятельности делегаций РМ в рамках Экономического и социального совета ООН и структур организации;

2015 – 2016 - член Парламентской ассамблеи Совета Европы; руководитель делегации Парламента РМ в составе Межпарламентского союза (МПС).

Политическая принадлежность:

С декабря 2011 года по ноябрь 2016 года - председатель Партии социалистов Республики Молдова.

© Sputnik / Miroslav Rotari Игорь Додон.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova