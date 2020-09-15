Биография Игоря Додона

Действующий президент Молдовы Игорь Додон объявил 9 сентября, что намерен баллотироваться на второй президентский срок. Инициативная группа в его поддержку была зарегистрирована в Центральной избирательной комиссии.
Игорь Додон женат, у него есть трое сыновей - Богдан, Влад и Николай. Супруга - Галина Додон.
- Семья Игоря Додона© Photo : Личный архив семьи И. Додона
- Галина Додон© Photo : Личный архив семьи И. Додона
- Семья Игоря Додона© Photo : Личный архив семьи И. Додона
- Галина Додон© Photo : Личный архив семьи И. Додона
- Галина Додон и Игорь Додон© Photo : Личный архив семьи И. Додона
- Семья Игоря Додона© Photo : Личный архив семьи И. Додона
- Галина Додон и Игорь Додон© Photo : Личный архив семьи И. Додона
- Галина Додон© Photo : Личный архив семьи И. Додона
- Семья Игоря Додона© Photo : Личный архив семьи И. Додона
Владеет несколькими языками: молдавский, русский, английский, французский.
Образование:
- Молдавский Государственный аграрный университет: факультет экономики;
- Молдавская Академия экономических знаний: факультет менеджмента;
- Национальный институт менеджмента: факультет экономического права;
- Доктор экономических наук, защитил докторскую диссертацию в области менеджмента.
Профессиональная деятельность:
- с 23 декабря 2016 - президент Республики Молдова;
- декабрь 2014 – ноябрь 2016 – депутат парламента Молдовы XX созыва;
- 2010 – 2014 - депутат парламента XIX созыва;
- 29 июля 2009 – октябрь 2010 - депутат парламента XVIII созыва, член Постоянного бюро парламента, член парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам;
- 5 апреля 2009 – 29 июля 2009 - депутат парламента XVII созыва;
- 31 марта 2008 – 11 сентября 2009 – первый вице-премьер-министр, министр экономики и торговли; председатель Административного совета Национальной кассы социального страхования;
- 2007 – 2009 – сопредседатель молдавско-российской, молдавско-украинской, молдавско-румынской, молдавско-китайской, молдавско-американской межправительственных совместных комиссий;
- 18 сентября 2006 – 20 марта 2008 - министр экономики и торговли Молдовы;© Photo : Miroslav Rotari.
- ноябрь 2006 – 2009 – председатель Европейского банка реконструкции и развития от Молдовы; член Экспертного совета при Национальной комиссии по финансовому рынку (ранее – Национальная комиссия по ценным бумагам); заместитель председателя Совета по координации деятельности делегаций РМ в рамках Экономического и социального совета ООН и его вспомогательных структур;
- 2007-2008 - член Высшего совета безопасности (2007-2008); член Экономического совета Содружества независимых государств;
- 18 мая 2005 – 18 сентября 2006 - вице-министр экономики и торговли РМ;
- член Экспертного совета при Национальной комиссии по ценным бумагам;
- вице-председатель Координационного совета в области защиты прав потребителей;
- март 2004 – май 2005 - член Арбитражной комиссии Фондовой биржи;
- ноябрь 2001 - май 2005 - председатель АО "Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei", член Совета директоров;
- сентябрь 2002 – май 2005 - председатель ООО "Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei", член Биржевого комитета;
- февраль 2003 – май 2005 – член Экспертного совета при Национальной комиссии по ценным бумагам;
Общественная деятельность:
- учредитель Общественной ассоциации "Люблю Молдову";
- учредитель Благотворительного фонда Soluţia;
Международная деятельность:
- 2008 – 2016 гг. – вице-председатель Совета по координации деятельности делегаций РМ в рамках Экономического и социального совета ООН и структур организации;
- 2015 – 2016 - член Парламентской ассамблеи Совета Европы; руководитель делегации Парламента РМ в составе Межпарламентского союза (МПС).
Политическая принадлежность:
С декабря 2011 года по ноябрь 2016 года - председатель Партии социалистов Республики Молдова.
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