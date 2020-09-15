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Игорь Додон

Биография Игоря Додона

© Photo : Miroslav Rotari.
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Sputnik Молдова
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Пятый президент Молдовы Игорь Додон родился 18 февраля 1975 года в селе Садова Каларашского района.

Действующий президент Молдовы Игорь Додон объявил 9 сентября, что намерен баллотироваться на второй президентский срок. Инициативная группа в его поддержку была зарегистрирована в Центральной избирательной комиссии.

Игорь Додон женат, у него есть трое сыновей - Богдан, Влад и Николай. Супруга - Галина Додон.

  • Семья Игоря Додона
    Семья Игоря Додона
    © Photo : Личный архив семьи И. Додона
  • Галина Додон
    Галина Додон
    © Photo : Личный архив семьи И. Додона
  • Семья Игоря Додона
    Семья Игоря Додона
    © Photo : Личный архив семьи И. Додона
  • Галина Додон
    Галина Додон
    © Photo : Личный архив семьи И. Додона
  • Галина Додон и Игорь Додон
    Галина Додон и Игорь Додон
    © Photo : Личный архив семьи И. Додона
  • Семья Игоря Додона
    Семья Игоря Додона
    © Photo : Личный архив семьи И. Додона
  • Галина Додон и Игорь Додон
    Галина Додон и Игорь Додон
    © Photo : Личный архив семьи И. Додона
  • Галина Додон
    Галина Додон
    © Photo : Личный архив семьи И. Додона
  • Семья Игоря Додона
    Семья Игоря Додона
    © Photo : Личный архив семьи И. Додона
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© Photo : Личный архив семьи И. Додона
Семья Игоря Додона

Владеет несколькими языками: молдавский, русский, английский, французский. 

Образование:

  • Молдавский Государственный аграрный университет: факультет экономики;
  • Молдавская Академия экономических знаний: факультет менеджмента;
  • Национальный институт менеджмента: факультет экономического права;
  • Доктор экономических наук, защитил докторскую диссертацию в области менеджмента.
Игорь Додон на избирательном участке
© Sputnik / Miroslav Rotari
Игорь Додон на избирательном участке

Профессиональная деятельность:

  • с 23 декабря 2016 - президент Республики Молдова;
  • декабрь 2014 – ноябрь 2016 – депутат парламента Молдовы XX созыва;
  • 2010 – 2014 - депутат парламента XIX созыва;
  • 29 июля 2009 – октябрь 2010 - депутат парламента XVIII созыва, член Постоянного бюро парламента, член парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам;
  • 5 апреля 2009 – 29 июля 2009 - депутат парламента XVII созыва;
  • 31 марта 2008 – 11 сентября 2009 – первый вице-премьер-министр, министр экономики и торговли; председатель Административного совета Национальной кассы социального страхования;
  • 2007 – 2009 – сопредседатель молдавско-российской, молдавско-украинской, молдавско-румынской, молдавско-китайской, молдавско-американской межправительственных совместных комиссий;
  • 18 сентября 2006 – 20 марта 2008 - министр экономики и торговли Молдовы;
    Игорь Додон
    © Photo : Miroslav Rotari.
    Ожидание и реальность: Додон о промежуточных итогах на посту президента
  • ноябрь 2006 – 2009 – председатель Европейского банка реконструкции и развития от Молдовы; член Экспертного совета при Национальной комиссии по финансовому рынку (ранее – Национальная комиссия по ценным бумагам); заместитель председателя Совета по координации деятельности делегаций РМ в рамках Экономического и социального совета ООН и его вспомогательных структур;
  • 2007-2008 - член Высшего совета безопасности (2007-2008); член Экономического совета Содружества независимых государств;
  • 18 мая 2005 – 18 сентября 2006 - вице-министр экономики и торговли РМ;
  • член Экспертного совета при Национальной комиссии по ценным бумагам;
  • вице-председатель Координационного совета в области защиты прав потребителей;
  • март 2004 – май 2005 - член Арбитражной комиссии Фондовой биржи;
  • ноябрь 2001 - май 2005 - председатель АО "Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei", член Совета директоров;
  • сентябрь 2002 – май 2005 - председатель ООО "Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei", член Биржевого комитета;
  • февраль 2003 – май 2005 – член Экспертного совета при Национальной комиссии по ценным бумагам;

Общественная деятельность:

  • учредитель Общественной ассоциации "Люблю Молдову";
  • учредитель Благотворительного фонда Soluţia;

Международная деятельность:

  • 2008 – 2016 гг. – вице-председатель Совета по координации деятельности делегаций РМ в рамках Экономического и социального совета ООН и структур организации;
  • 2015 – 2016 - член Парламентской ассамблеи Совета Европы; руководитель делегации Парламента РМ в составе Межпарламентского союза (МПС).

Политическая принадлежность:

С декабря 2011 года по ноябрь 2016 года - председатель Партии социалистов Республики Молдова.

Igor Dodon
© Sputnik / Miroslav Rotari
Игорь Додон.

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