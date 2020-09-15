Биография Андриана Канду

Будущий правовед и государственный деятель родился 27 ноября 1975 года в Кишиневе, он принадлежит к поколению, пришедшему в политику после обретения Молдовой независимости.

Экс-спикер парламента Молдовы и лидер партии Pro Moldova Андриан Канду 1 сентября объявил о своем участии в президентских выборах 2020 года.

Женат, имеет троих детей - Даниел, Вера и Адам. Супруга - Зузана Стастна.

Образование:

1991 - кишиневская школа № 25 (в настоящее время — теоретический лицей им. Онисифора Гибу);

1994 - лицей информатики им. Тибериу Поповича (Клуж-Напока, Румыния), получил диплом бакалавра;

1998 - факультет права Университета Бабеш-Бойяи (Клуж-Напока, Румыния); © Sputnik / Osmatesco Эксклюзив: Канду о расколе в Демпартии и сотрудничестве с ПСРМ

2007 - 2008 - Институт австрийского и международного налогового права Венского университета экономики и бизнеса по Постуниверситетской программе в области международного налогового права (Австрия), получил диплом магистра;

2001 - прохождение курса "Права человека и программа применения", организованного Институтом европейского права Бирмингемского университета (Великобритания);

2001 - получил диплом участника семинара "Публичное управление и индивидуум в свете Европейской конвенции по правам человека", проходившего в рамках проекта Unidem Campus Венецианской комиссии (Триест, Италия);

2002 - в Университете Западно-Капской провинции был зачислен на курс Международной академии по правам человека (остров Роббен, Кейптаун, Южная Африка).

Профессиональная деятельность:

1998 - главный консультант в Комиссии парламента по внешней политике;

1998-2004 – лектор международного права в Академии публичного управления при президенте Республики Молдова;

2002-2010 - старший менеджер компании PricewaterhouseCoopers Moldova, отвечал за проекты в сфере налогообложения физических и юридических лиц, консультаций в сфере налогообложения экспатриантов, юридического консалтинга; © Sputnik / Miroslav Rotari И.о. президента на пять минут: Канду вместо Додона подписал "законы раздора"

2010 - генеральный директор компании Prime Management, в которой руководил группой, ответственной за управление предприятиями в различных областях: банки и финансы, недвижимость, СМИ, гостиничное дело и услуги;

2010 - избран депутатом парламента Молдовы по спискам Демократической партии и членом Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету.

2013 – 2014 - избран заместителем председателя парламента;

2014 - 2015 - приказом президента назначен заместителем премьер-министра, министром экономики;

2015 - избран председателем парламента голосами 59 депутатов.

© Sputnik / Miroslav Rotari Андриан Канду.

Временное замещение президента

Андриан Канду несколько раз был назначен "и.о. президента на пять минут" - в связи с тем, что действующего главу государства Игоря Додон временно отстраняли от должности решением Конституционного суда.

Это было сделано потому, что действующее высшее должностное лицо отказывалось назначить некоторых кандидатов на государственные должности или промульгировать определенные законы.

Это происходило в октябре 2017 года, дважды в январе и по одному разу в сентябре и декабре 2018 года.

Выход из Демпартии

19 февраля 2020 года группа шести депутатов, среди которых был Андриан Канду, объявила о выходе из Демократической партии Молдовы, обвинив руководство ДПМ в сотрудничестве с Партией социалистов. 20 февраля 2020 группа депутатов, покинувших фракцию, создали парламентскую группу Pro Moldova, а Андриан Канду стал ее лидером.

22 июня 2020 парламентская группа была преобразована в партию.

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