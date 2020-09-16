Биография Октавиана Цику

Политик объявил 1 сентября о намерении принять участие в президентских выборах в Молдове, которые пройдут 1 ноября 2020 года.
Цику - бывший профессиональный боксер, семикратный чемпион Молдовы.
Образование
- Международный независимый университет Молдовы;© Sputnik / Miroslav Rotari
- Молдавский государственный университет (специальность история);
- Ясский университет;
- Иллинойсский университет в Урбане-Шампейне.
Профессиональная деятельность
- 2013 - назначен на должность Министра молодёжи и спорта Молдовы.
- 2015 - присоединился к инициативной группе по созданию Европейской народной партии.© Sputnik / Miroslav Rotari
- 2015 - стал членом Унгенского районого совета по спискам Избирательного блока "Европейская народная платформа Молдовы — Юрие Лянкэ";
- 20 августа 2015 года покинул ряды Европейской народной партии спустя месяц после ее создания, а также отказался от мандата советника в Унгенском районе совете.
- февраль 2019 - баллотировался на должность депутата парламента Молдовы по спискам Избирательного блока ACUM Platforma DA și PAS как по национальному округу, так и по одномандатному округу. В результате - стал депутатом по национальному округу. Вошел в состав фракции блока ACUM Platforma PD.
- В сентябре 2019 года Цику объявил о выходе из фракции.© Sputnik / Miroslav Rotari
- На всеобщих местных выборах 2019 года баллотировался на должность примара Кишинева от Партии национального единства. Не смог пройти во второй тур.
- 7 декабря 2019 года в рамках 2-го Внеочередного съезда Партии национального единства стал председателем политформирования.
Октавиан Цику является исследователем-координатором в Институте истории Академии наук Молдовы. Имеет ученую степень по истории. Автор 10 книг, изданных в Германии, США, Великобритании, Румынии.
Входит в состав Комиссии по изучению и оценке тоталитарного коммунистического режима в Молдове.
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