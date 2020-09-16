Биография Октавиана Цику

Депутат парламента от Партии народного единства Октавиан Цику родился 21 августа 1972 года в селе Костулень Унгенского района.

Политик объявил 1 сентября о намерении принять участие в президентских выборах в Молдове, которые пройдут 1 ноября 2020 года.

Цику - бывший профессиональный боксер, семикратный чемпион Молдовы.

Образование

Профессиональная деятельность

2013 - назначен на должность Министра молодёжи и спорта Молдовы.

2015 - присоединился к инициативной группе по созданию Европейской народной партии. © Sputnik / Miroslav Rotari Политический расклад: от доверия к парламенту до досрочных выборов

2015 - стал членом Унгенского районого совета по спискам Избирательного блока "Европейская народная платформа Молдовы — Юрие Лянкэ";

20 августа 2015 года покинул ряды Европейской народной партии спустя месяц после ее создания, а также отказался от мандата советника в Унгенском районе совете.

февраль 2019 - баллотировался на должность депутата парламента Молдовы по спискам Избирательного блока ACUM Platforma DA și PAS как по национальному округу, так и по одномандатному округу. В результате - стал депутатом по национальному округу. Вошел в состав фракции блока ACUM Platforma PD.

В сентябре 2019 года Цику объявил о выходе из фракции. © Sputnik / Miroslav Rotari Октавиан Цику покидает фракцию DA

На всеобщих местных выборах 2019 года баллотировался на должность примара Кишинева от Партии национального единства. Не смог пройти во второй тур.

7 декабря 2019 года в рамках 2-го Внеочередного съезда Партии национального единства стал председателем политформирования.

Октавиан Цику является исследователем-координатором в Институте истории Академии наук Молдовы. Имеет ученую степень по истории. Автор 10 книг, изданных в Германии, США, Великобритании, Румынии.

Входит в состав Комиссии по изучению и оценке тоталитарного коммунистического режима в Молдове.

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