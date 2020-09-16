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Октавиан Цику.

Биография Октавиана Цику

© Photo : Facebook / Gabriel Cãlin
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Sputnik Молдова
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Депутат парламента от Партии народного единства Октавиан Цику родился 21 августа 1972 года в селе Костулень Унгенского района.

Политик объявил 1 сентября о намерении принять участие в президентских выборах в Молдове, которые пройдут 1 ноября 2020 года. 

Цику - бывший профессиональный боксер, семикратный чемпион Молдовы.

Образование 

Профессиональная деятельность 

  • 2013 - назначен на должность Министра молодёжи и спорта Молдовы.
  • 2015 - присоединился к инициативной группе по созданию Европейской народной партии.
    Здание парламента
    © Sputnik / Miroslav Rotari
    Политический расклад: от доверия к парламенту до досрочных выборов
  • 2015 - стал членом Унгенского районого совета по спискам Избирательного блока "Европейская народная платформа Молдовы — Юрие Лянкэ";
  • 20 августа 2015 года покинул ряды Европейской народной партии спустя месяц после ее создания, а также отказался от мандата советника в Унгенском районе совете.
  • февраль 2019 - баллотировался на должность депутата парламента Молдовы по спискам Избирательного блока ACUM Platforma DA și PAS как по национальному округу, так и по одномандатному округу. В результате - стал депутатом по национальному округу. Вошел в состав фракции блока ACUM Platforma PD.
  • В сентябре 2019 года Цику объявил о выходе из фракции.
    Октавиан Цыку
    © Sputnik / Miroslav Rotari
    Октавиан Цику покидает фракцию DA
  • На всеобщих местных выборах 2019 года баллотировался на должность примара Кишинева от Партии национального единства. Не смог пройти во второй тур.
  • 7 декабря 2019 года в рамках 2-го Внеочередного съезда Партии национального единства стал председателем политформирования.

Октавиан Цику является исследователем-координатором в Институте истории Академии наук Молдовы. Имеет ученую степень по истории. Автор 10 книг, изданных в Германии, США, Великобритании, Румынии.

Входит в состав Комиссии по изучению и оценке тоталитарного коммунистического режима в Молдове.

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