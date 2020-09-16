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Дорин Киртоакэ/

Биография Дорина Киртоакэ

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/reference/20200916/31683715/biografiya-dorin-chirtoaca.html

Бывший примар (мэр) Кишинева, а ныне председатель Либеральной партии Молдовы родился 9 августа 1978 года в селе Колоница (пригород молдавской столицы).

О том, что Дорин Киртоакэ решил баллотироваться на пост президента Молдовы на выборах в 2020 году, стало известно 2 сентября.

Молодой политик - племянник братьев Михая и Георге Гимпу, которые были активными участниками движения за независимость Молдовы.

Владеет румынским, английским, французским и русским языками.

Образование:

  • 1993 - лицей им. Георге Асаки в Кишиневе.
    Михай Гимпу и Дорин Киртоакэ
    © Facebook / Mihai Ghimpu
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  • 1997 - лицей им. Константина Негруцци в Яссах, получил диплом бакалавра.
  • 2001 - Бухарестский университет, юридический факультет.
  • 2001 - франко-румынский юридический колледж в Бухаресте (совместный проект Бухарестского университета и Университета Пантеон-Сорбонна (Париж I), где специализировался в области европейского права.

Профессиональная деятельность: 

  • 2001 - 2003 редактор, а затем главный редактор развлекательной передачи Surprize, Surprize румынского телеканала TVR1.
  • 2003 - 2005 - координатор проектов "Свобода выборов и свобода прессы" Хельсинкского комитета по правам человека.
  • 2005 - 2010 - заместитель председателя Либеральной партии.
  • 2005 - участвовал в выборах примара Кишинева, занял третье место. Однако эти выборы были признаны недействительными, поскольку в них участвовало меньше трети избирателей. На следующих выборах в том же году поднялся уже до второго места. 
  • 2007 - выиграл очередные местные выборы и занял пост примара Кишинева, став самым молодым градоначальником в Европе (29 лет). Победы Киртоакэ добился во втором туре, в который вышел вместе в Вячеславом Иорданом от Партии коммунистов.
    Водосток.
    © Sputnik / Евгений Биятов
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  • 2010 - на третьем съезде Либеральной партии избран первым вице-председателем политформирования.
  • 2011 - победил на местных выборах в Кишиневе, заняв кресло мэра на второй срок. Тогда Киртоакэ обошел своего оппонента Игоря Додона от Партии коммунистов. 
  • 2015 - побеждает на выборах примара Кишинева в третий раз, обойдя во втором туре Зинаиду Гречанную (от Партии социалистов). 
  • 25 мая 2017 года Дорин Киртоакэ был арестован сотрудниками Национального антикоррупционного центра (НАЦ) вместе с другими работниками примэрии -  из-за скандала с платными парковками, который начался в начале того года.
Задержание Дорина Киртоакэ
© Sputnik / Miroslav Rotari
Арест.
  • 28 июля 2017 года Киртоакэ был освобожден от занимаемой должности по решению Буюканского суда в Кишиневе. Временно исполняющим обязанности столичного градоначальника стал вице-примар Нистор Грозаву.

Личная жизнь 

31 августа 2015 года, в день государственного праздника "Лимба ноастрэ" Дорин Киртоакэ на площади Великого национального собрания сделал предложение руки и сердца журналистке Анишоаре Логин. 20 мая 2016 года состоялась свадьба. В октябре 2016 года стало известно о разводе супругов. 

Дорин Киртоакэ и Анишоара Логин
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Недолгое счастье Дорина.

Киртоакэ - крестный Cофьи Анаиc, дочери Елены Бэсеску и Богдана Ионеску, внучки бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску. Церемония крещения девочки состоялась 30 ноября 2013 года.

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