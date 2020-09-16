Биография Дорина Киртоакэ

Бывший примар (мэр) Кишинева, а ныне председатель Либеральной партии Молдовы родился 9 августа 1978 года в селе Колоница (пригород молдавской столицы).

О том, что Дорин Киртоакэ решил баллотироваться на пост президента Молдовы на выборах в 2020 году, стало известно 2 сентября.

Молодой политик - племянник братьев Михая и Георге Гимпу, которые были активными участниками движения за независимость Молдовы.

Владеет румынским, английским, французским и русским языками.

Образование:

Профессиональная деятельность:

2001 - 2003 редактор, а затем главный редактор развлекательной передачи Surprize, Surprize румынского телеканала TVR1.

2003 - 2005 - координатор проектов "Свобода выборов и свобода прессы" Хельсинкского комитета по правам человека.

2005 - 2010 - заместитель председателя Либеральной партии.

2005 - участвовал в выборах примара Кишинева, занял третье место. Однако эти выборы были признаны недействительными, поскольку в них участвовало меньше трети избирателей. На следующих выборах в том же году поднялся уже до второго места.

2007 - выиграл очередные местные выборы и занял пост примара Кишинева, став самым молодым градоначальником в Европе (29 лет). Победы Киртоакэ добился во втором туре, в который вышел вместе в Вячеславом Иорданом от Партии коммунистов. © Sputnik / Евгений Биятов Проще закатать в асфальт: наследство Киртоакэ - в действии

2010 - на третьем съезде Либеральной партии избран первым вице-председателем политформирования.

2011 - победил на местных выборах в Кишиневе, заняв кресло мэра на второй срок. Тогда Киртоакэ обошел своего оппонента Игоря Додона от Партии коммунистов.

2015 - побеждает на выборах примара Кишинева в третий раз, обойдя во втором туре Зинаиду Гречанную (от Партии социалистов).

25 мая 2017 года Дорин Киртоакэ был арестован сотрудниками Национального антикоррупционного центра (НАЦ) вместе с другими работниками примэрии - из-за скандала с платными парковками, который начался в начале того года.

© Sputnik / Miroslav Rotari Арест.

28 июля 2017 года Киртоакэ был освобожден от занимаемой должности по решению Буюканского суда в Кишиневе. Временно исполняющим обязанности столичного градоначальника стал вице-примар Нистор Грозаву.

Личная жизнь

31 августа 2015 года, в день государственного праздника "Лимба ноастрэ" Дорин Киртоакэ на площади Великого национального собрания сделал предложение руки и сердца журналистке Анишоаре Логин. 20 мая 2016 года состоялась свадьба. В октябре 2016 года стало известно о разводе супругов.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Недолгое счастье Дорина.

Киртоакэ - крестный Cофьи Анаиc, дочери Елены Бэсеску и Богдана Ионеску, внучки бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску. Церемония крещения девочки состоялась 30 ноября 2013 года.

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