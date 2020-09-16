Биография Дорина Киртоакэ

О том, что Дорин Киртоакэ решил баллотироваться на пост президента Молдовы на выборах в 2020 году, стало известно 2 сентября.
Молодой политик - племянник братьев Михая и Георге Гимпу, которые были активными участниками движения за независимость Молдовы.
Владеет румынским, английским, французским и русским языками.
Образование:
- 1993 - лицей им. Георге Асаки в Кишиневе.
- 1997 - лицей им. Константина Негруцци в Яссах, получил диплом бакалавра.
- 2001 - Бухарестский университет, юридический факультет.
- 2001 - франко-румынский юридический колледж в Бухаресте (совместный проект Бухарестского университета и Университета Пантеон-Сорбонна (Париж I), где специализировался в области европейского права.
Профессиональная деятельность:
- 2001 - 2003 редактор, а затем главный редактор развлекательной передачи Surprize, Surprize румынского телеканала TVR1.
- 2003 - 2005 - координатор проектов "Свобода выборов и свобода прессы" Хельсинкского комитета по правам человека.
- 2005 - 2010 - заместитель председателя Либеральной партии.
- 2005 - участвовал в выборах примара Кишинева, занял третье место. Однако эти выборы были признаны недействительными, поскольку в них участвовало меньше трети избирателей. На следующих выборах в том же году поднялся уже до второго места.
- 2007 - выиграл очередные местные выборы и занял пост примара Кишинева, став самым молодым градоначальником в Европе (29 лет). Победы Киртоакэ добился во втором туре, в который вышел вместе в Вячеславом Иорданом от Партии коммунистов.© Sputnik / Евгений Биятов
- 2010 - на третьем съезде Либеральной партии избран первым вице-председателем политформирования.
- 2011 - победил на местных выборах в Кишиневе, заняв кресло мэра на второй срок. Тогда Киртоакэ обошел своего оппонента Игоря Додона от Партии коммунистов.
- 2015 - побеждает на выборах примара Кишинева в третий раз, обойдя во втором туре Зинаиду Гречанную (от Партии социалистов).
- 25 мая 2017 года Дорин Киртоакэ был арестован сотрудниками Национального антикоррупционного центра (НАЦ) вместе с другими работниками примэрии - из-за скандала с платными парковками, который начался в начале того года.
- 28 июля 2017 года Киртоакэ был освобожден от занимаемой должности по решению Буюканского суда в Кишиневе. Временно исполняющим обязанности столичного градоначальника стал вице-примар Нистор Грозаву.
Личная жизнь
31 августа 2015 года, в день государственного праздника "Лимба ноастрэ" Дорин Киртоакэ на площади Великого национального собрания сделал предложение руки и сердца журналистке Анишоаре Логин. 20 мая 2016 года состоялась свадьба. В октябре 2016 года стало известно о разводе супругов.
Киртоакэ - крестный Cофьи Анаиc, дочери Елены Бэсеску и Богдана Ионеску, внучки бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску. Церемония крещения девочки состоялась 30 ноября 2013 года.
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