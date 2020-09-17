Биография Виолетты Ивановой

Нынешний депутат молдавского парламента, народный избранник от партии "Шор" Виолетта Иванова родилась 15 сентября в Окницком районе, в селе Гринэуць-Молдова.

В начале сентября 2020 года Партия "Шор" объявила, что выдвигает Виолетту Иванову своим кандидатом на выборах президента Молдовы, намеченных на 1 ноября.

Виолетта Иванова замужем, у нее двое детей.

Свободно владеет русским и английским языками.

Образование:

1989 - окончила факультет Инженерной защиты окружающей среды Харьковского института инженеров коммунального строительства. © Sputnik / Osmatesco Еще один претендент — партия "Шор" назвала кандидата на выборах президента

2004 - окончила Академию международных отношений и дипломатических знаний в Кишиневе.

2007 - окончила курсы экологической дипломатии, организованные Женевским университетом.

Профессиональная деятельность:

После окончания учебы работала главным специалистом в Кишиневском экологическом агентстве, в департаменте охраны окружающей среды.

Затем возглавила Управление государственной экологической экспертизы Государственной экологической инспекции, после чего работала заместителем министра и руководителем Главного управления экологической политики и европейской интеграции Министерства экологии и природных ресурсов.

В 2008 году назначена на пост министра экологии и природных ресурсов.

В 2009-м стала депутатом парламента от Партии коммунистов (ПКРМ).

В 2009-м возглавляла парламентскую Комиссию по климатическим изменениям, до 2019 года руководила Комиссией по внешней политике и европейской интеграции.

От ПКРМ участвовала в парламентских выборах 2009, 2010 и 2014 годов.

В декабре 2015 года вместе с другими 13 депутатами Виолетта Иванова объявила о выходе из ПКРМ. Народные избранники сформировали социально-демократическую платформу Pentru Moldova. Затем, в 2017 году, эти депутаты примкнули к Демократической партии (ДПМ).

В 2019 году Иванова сохранила свое место в парламенте по спискам ДПМ. В мае 2020 года она присоединилась к парламентской фракции Партии "Шор".

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