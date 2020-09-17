Биография Виолетты Ивановой

В начале сентября 2020 года Партия "Шор" объявила, что выдвигает Виолетту Иванову своим кандидатом на выборах президента Молдовы, намеченных на 1 ноября.
Виолетта Иванова замужем, у нее двое детей.
Свободно владеет русским и английским языками.
Образование:
- 1989 - окончила факультет Инженерной защиты окружающей среды Харьковского института инженеров коммунального строительства. © Sputnik / Osmatesco
- 2004 - окончила Академию международных отношений и дипломатических знаний в Кишиневе.
- 2007 - окончила курсы экологической дипломатии, организованные Женевским университетом.
Профессиональная деятельность:
После окончания учебы работала главным специалистом в Кишиневском экологическом агентстве, в департаменте охраны окружающей среды.
Затем возглавила Управление государственной экологической экспертизы Государственной экологической инспекции, после чего работала заместителем министра и руководителем Главного управления экологической политики и европейской интеграции Министерства экологии и природных ресурсов.
В 2008 году назначена на пост министра экологии и природных ресурсов.
В 2009-м стала депутатом парламента от Партии коммунистов (ПКРМ).
В 2009-м возглавляла парламентскую Комиссию по климатическим изменениям, до 2019 года руководила Комиссией по внешней политике и европейской интеграции.
От ПКРМ участвовала в парламентских выборах 2009, 2010 и 2014 годов.
В декабре 2015 года вместе с другими 13 депутатами Виолетта Иванова объявила о выходе из ПКРМ. Народные избранники сформировали социально-демократическую платформу Pentru Moldova. Затем, в 2017 году, эти депутаты примкнули к Демократической партии (ДПМ).
В 2019 году Иванова сохранила свое место в парламенте по спискам ДПМ. В мае 2020 года она присоединилась к парламентской фракции Партии "Шор".
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>