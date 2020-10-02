Какой сегодня праздник: 2 октября

Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 2 октября, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что второго октября Международный день ненасилия? А еще в странах СНГ сегодня отмечают День профтехобразования.

Кроме того, 2 октября все человечество отмечает День рождения электронной почты, значимое событие для миллионов пользователей Интернета. Почему была выбрана именно эта дата, наверняка интересует многих. Всё просто: потому, что в далеком 1971 году в этот день британский инженер Рэй Томлинсон составил и отправил адресату первое электронное послание.

Что происходило 2 октября:

1187 — Султан Египта и Сирии Саладин после недолгой осады захватил Иерусалим, что послужило поводом к началу Третьего крестового похода.

1945 — Принят Гимн Молдавской ССР (текст - Богдан Истру, Эмилиан Буков, музыка - Штефан Няга).

Кто родился 2 октября:

1869 — Махатма Ганди (ум. 1948), один из руководителей и идеолог национально-освободительного движения Индии.

1914 — Юрий Левитан (ум. 1983), диктор Всесоюзного радио с (1931), народный артист СССР.

1939 — Юрий Глазков (ум. 2008), советский космонавт, Герой Советского Союза.

1947 — Анна Степановна Гура (Булат) (ум. 2020), молдавский медработник, наставник.

1948 — Лидия Ботезату, певица, деятель искусств Р. Молдова

1951 — Ромина Пауэр, американская актриса и певица, выступавшая в дуэте с мужем-итальянцем Аль Бано.

1962 — Константин Москович, молдавский музыкант.



1952 — Стинг, английский рок-музыкант, певец, автор песен.

Кого не стало 2 октября:

1980 — Валентин Варламов (р. 1934), советский лётчик-испытатель, член первого отряда космонавтов.

2004 — Василий Паскару, режиссер, сценарист/

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