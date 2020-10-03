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Какой сегодня праздник: 3 октября, события из календаря

© Sputnik / Alexey Kudenko
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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (249)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/reference/20201003/22234909/kakoj-segodnja-prazdnik-3-oktjabrja.html

Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 3 октября, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

Знаете ли вы, что 3 октября — Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом? Считается, что дата была выбрана  в память о Джоне Финче – общественном деятеле США конца 19 века, боровшемся с пьянством. Всю свою жизнь этот человек посвятил просвещению населения штата, в котором жил, проводя лекции и семинары на тему вреда алкоголя и борьбы с алкоголизмом.

Что происходило 3 октября:

1906 — Утвержден международный сигнал бедствия на море, известный как "SOS".

1990 — Произошло официальное объединение ФРГ и ГДР.

1993 — Противостояние парламента и президента в Москве перешло в вооруженное столкновение

Кто родился 3 октября:

1895 — Сергей Есенин (ум. 1925), русский советский поэт.

Сергей Есенин
© Sputnik / РИА Новости
Сергей Есенин

1934 — Николай Волков (ум. 2003), актер театра и кино, народный артист РСФСР.

1935 — Армен Джигарханян, актер театра и кино, народный артист СССР.

Сцена из спектакля Т. Уильямса Кошка на раскаленной крыше
© Sputnik / Фред Гринберг
Сцена из спектакля Т. Уильямса "Кошка на раскаленной крыше"

1941 — Чабби Чекер, американский музыкант, пионер рок-н-ролла.

1953 — Елена Коренева, советская и российская актриса театра и кино, режиссер, сценарист.

1969 — Гвен Стефани, американская певица и автор песен, солистка "No Doubt", модельер, актриса.

1975 — Алексей Горшенёв, российский поэт, певец, музыкант, лидер группы "Кукрыниксы".

1981 — Златан Ибрагимович, шведский футболист.

1988 — Алисия Викандер, шведская актриса.

Кого не стало 3 октября:

1950 — Пантелеймон Сазонов (р. 1895), режиссер и художник мультипликационного кино.

1967 — Вудро Вильсон "Вуди" Гатри (р. 1912), американский фолк-певец и композитор.

Народный календарь: Астафий Ветряк
Дата по старому стилю: 20 сентября. В этот день отмечается память великомученика Евстафия Римского. Будучи военачальником при императорах Тите и Траяне, Евстафий решил принять христианство после того как во время охоты увидел между рогами оленя образ распятого Спасителя. Вместе с ним крестились его жена Феопистия и два их сына. Евстафию выпала тяжелая судьба: его слуги умерли, скот пал, а сам он был разлучен с женой и детьми. Перенеся испытания без ропота, мужчина вновь воссоединился с родными, а позже император Траян призвал его в качестве военачальника. При следующем правителе, Адриане, устроившем большой языческий праздник, Евстафий отказался принести жертвы идолам. Разгневанный император предал христианина и его семью мученической смерти. На Руси святого Евстафия (на русский манер — Астафия) именовали Ветряком, а этот день называли Астафьевы ветры. "Ветряк дует всяк", — говорили люди. По тому, как дует ветер, судили о погоде: если с севера — к стуже, с юга — к теплу, с запада — к дождю, с востока — к ясным дням. Южный ветер также сулил хороший урожай озимых. Смотрели и на другие приметы: если в этот день тепло, и летит паутина, значит, снег выпадет еще нескоро. А вот если шишки на елях выросли низко, нужно было ждать ранних морозов. На Астафия Ветряка отмечали свой праздник мельники, работающие на мельницах-ветрянках. Также начинали сплавлять хлеб водным путем, пока ветер дул в паруса, а реки не покрылись льдом. Иногда на Афстафия рубили позднюю капусту, оставленную специально для этого случая: тронутые морозом кочаны приобретали особый вкус. 

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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (249)
Теги:
праздники 3 октября, Алисия Вискандер, Златан Ибрагимович, Алексей Горшенев, Гвен Стефани, Чабби Чекер, Армен Джигарханян, Сергей Есенин, Германия, Россия


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