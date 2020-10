Какой сегодня праздник: 5 октября

Ежегодно 5 октября свыше ста государств отмечают Всемирный день учителя (World Teachers' Day). Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования — день, в который отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества. Исторической предпосылкой для учреждения Дня учителя стала состоявшаяся 5 октября 1966 года в Париже Специальная межправительственная конференция о статусе учителей (Special Intergovernmental Conference on the Status of Teachers).

© Sputnik / Pavel Lisitsyn Учитель в школе. Иллюстративное фото.

В результате представителями ЮНЕСКО и Международной организации труда был подписан документ "Рекомендации, касающиеся статуса учителей" (Recommendation concerning the Status of Teachers). В 1994 году Всемирный день учителя отмечался в этот день впервые, и с тех пор праздничные мероприятия неизменно проходят 5 октября, хотя в некоторых странах праздник отмечается и в другие дни, близкие к этой дате. Главное, чтобы празднования не совпали с осенними каникулами в северном полушарии и с весенними каникулами — в южном. Россия с 1994 года отмечает День учителя по всемирному календарю — 5 октября. Ранее этот профессиональный праздник выпадал на первое воскресенье октября.

Что происходило 5 октября:

1962 — в Великобритании выходит первый сингл The Beatles — Love Me Do.

1991 — СССР подписал первое соглашение о сотрудничестве с Международным валютным фондом.

Кто родился 5 октября:

1640 — Маркиза де Монтеспан (ум. 1707), официальная фаворитка короля Франции Людовика XIV, мать его семерых детей.

1713 — Дени Дидро (ум. 1784), французский писатель, философ-просветитель, энциклопедист.

1864 — Луи Жан Люмьер (ум. 1948), французский изобретатель, создатель кинематографа, младший из братьев Люмьер.

1943 — Инна Чурикова, актриса театра и кино, народная артистка СССР.

1967 — Гай Пирс, австралийский киноактер.

1975 — Кейт Уинслет, британская киноактриса, обладательница премии "Оскар".

1976 — Рамзан Кадыров, президент Чечни с 2007 года.

1983 — Джесси Айзенберг, американский актер театра и кино, драматург.

Кого не стало 5 октября:

1972 — Иван Ефремов (р. 1908), советский писатель-фантаст, ученый-палеонтолог и философ-космист.

2011 — Стив Джобс (р. 1955), один из основателей и бывший генеральный директор корпорации Apple.

2014 — Юрий Любимов (р. 1917), театральный режиссер и актер, художественный руководитель Театра на Таганке, народный артист России.

