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Лилия Поголша

Биография Лилии Поголша — нового министра образования, культуры и исследований РМ

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
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Sputnik Молдова
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Sputnik Молдова публикует биографию и CV нового министра образования, культуры и исследований Республики Молдова Лилии Поголша.

Лилия Поголша была назначена на пост министра образования, культуры и исследований Республики Молдова 9 ноября 2020 года.

Ранее она занимала пост вице-министра в том же ведомстве в кабинете министров Павла Филипа — с мая по ноябрь 2017 года.

Флаг Республики Молдова
© Sputnik / Miroslav Rotari
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На должности вице-министра образования она находилась также и в 2002-2003 годах в кабинете Василе Тарлева.

Лилия Поголша родилась 1 апреля 1963 года. Окончила Бендерский планово-экономический техникум, затем — Государственный педагогический институт имени Иона Крянгэ. Получила степень доктора исторических наук в Санкт-Петербургском государственном университете в России. С 2014 года имеет ученую степень доктора хабилитат в области педагогики.

Работала учителем в средней школе, с 1988 года преподавала в Государственном педагогическом институте имени Иона Крянгэ.

В 2008 году возглавила Институт науки и образования.

Лилия Поголша руководила целым рядом научных проектов национального и международного уровня, и была научным руководителем для 12 докторов педагогических наук. Она также является автором и соавтором 90 научных работ.

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Теги:
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