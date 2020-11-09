Новый вице-премьер по реинтеграции Молдовы Ольга Чеботарь: кто она

О новом заместителе премьер-министра Республики Молдова совсем немного информации. Sputnik Молдова публикует ту, что на данный момент известна.

КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Ольга Чеботарь утверждена в должности нового вице-премьер-министра по реинтеграции Республики Молдова. Предложение о ее назначении президенту Республики Молдова Игорю Додону представил премьер-министр Молдовы Ион Кику.

Согласно информации, размещенной на странице Ольги Чеботарь в соцсетях, она обучалась в теоретическом лицее искусств Михая Березовского в Кишиневе. Затем изучала мировую политику в Дипломатической академии МИД России.

В феврале 2020 года Чеботарь была назначена заместителем директора - начальником отдела Департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ по квоте Республики Молдова. Окончила аспирантуру в российском МГИМО.

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