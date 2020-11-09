Биография Анатола Усатого — министра экономики и инфраструктуры РМ

Новым министром экономики и инфраструктуры 9 ноября 2020 года был назначен Анатол Усатый.

Он уже занимал пост главы этого министерства с 14 ноября 2019 по 16 марта 2020 года. С 30 марта 2020 года работал на посту госсекретаря Минэкономики.

С 1998 года трудился в Министерстве транспорта и коммуникаций в управлении по развитию сети автодорог. Занимал ответственный пост в Государственной администрации автомобильных дорог.

Весной 2015 года Усатый был назначен на должность вице-министра транспорта и дорожной инфраструктуры в правительстве Кирилла Габурича. Затем работал на посту вице-министра регионального развития и строительства. В правительстве Павла Филипа занимал пост госсекретаря Минэкономики.

После отставки кабинета Филипа работал первым заместителем башкана Гагаузии Ирины Влах.

В ноябре 2019 года, после отставки правительства Санду, был назначен министром экономики и инфраструктуры в кабинете министров Иона Кику.

Анатол Усатому 44 года. Окончил факультет международных экономических отношений ULIM. Владеет русским, молдавским и английским языками.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova