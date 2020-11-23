Биография Максима Попова, главы Агентства по развитию и модернизации сельского хозяйства

Максим Попов назначен новым главой Агентства по развитию и модернизации сельского хозяйства Молдовы.
На эту должность Попов вступит после своей отставки с поста госсекретаря министерства сельского хозяйства, окружающей среды и регионального развития.
Образование
- окончил лицеи имени Спиру Харета;
- получил степень мастера в Экономической академии Бухареста по специальности менеджмент;
Профессиональная деятельность
- Заместитель директора в компании Dîngenarul;
- Ассистент депутатов в парламенте Республики Молдова;
- Главный консультант госканцелярии Молдовы в Управлении по административной реформе;© Sputnik / Anatolii Kiriak
- Эксперт по агро-продовольствию и по продвижению экспорта в Группе реализации проектов Всемирного банка по повышению конкурентоспособности;
- Исполнительный директор Granovia Wines;
- Администратор Synergy Agro Group SRL.
- Госсекретарь министерства сельского хозяйства, окружающей среды и регионального развития.
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