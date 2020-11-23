Биография Максима Попова, главы Агентства по развитию и модернизации сельского хозяйства

Новый руководитель структуры родился 10 апреля 1987 года в Кишиневе, он имеет высшее экономическое образование.

Максим Попов назначен новым главой Агентства по развитию и модернизации сельского хозяйства Молдовы.

На эту должность Попов вступит после своей отставки с поста госсекретаря министерства сельского хозяйства, окружающей среды и регионального развития.

Образование

окончил лицеи имени Спиру Харета;

получил степень мастера в Экономической академии Бухареста по специальности менеджмент;

Профессиональная деятельность

Заместитель директора в компании Dîngenarul;

Ассистент депутатов в парламенте Республики Молдова;

Главный консультант госканцелярии Молдовы в Управлении по административной реформе; © Sputnik / Anatolii Kiriak "Засуха в головах": кто спасет сельское хозяйство Молдовы

Эксперт по агро-продовольствию и по продвижению экспорта в Группе реализации проектов Всемирного банка по повышению конкурентоспособности;

Исполнительный директор Granovia Wines;

Администратор Synergy Agro Group SRL.

Госсекретарь министерства сельского хозяйства, окружающей среды и регионального развития.

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