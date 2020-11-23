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Максим Попов.

Биография Максима Попова, главы Агентства по развитию и модернизации сельского хозяйства

© Photo : Facebook / Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/reference/20201123/32613724/biografiya-maksima-popova.html

Новый руководитель структуры родился 10 апреля 1987 года в Кишиневе, он имеет высшее экономическое образование.

Максим Попов назначен новым главой Агентства по развитию и модернизации сельского хозяйства Молдовы.

На эту должность Попов вступит после своей отставки с поста госсекретаря министерства сельского хозяйства, окружающей среды и регионального развития. 

Образование 

  • окончил лицеи имени Спиру Харета;
  • получил степень мастера в Экономической академии Бухареста по специальности менеджмент;

Профессиональная деятельность

  • Заместитель директора в компании Dîngenarul;
  • Ассистент депутатов в парламенте Республики Молдова;
  • Главный консультант госканцелярии Молдовы в Управлении по административной реформе;
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    © Sputnik / Anatolii Kiriak
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  • Эксперт по агро-продовольствию и по продвижению экспорта в Группе реализации проектов Всемирного банка по повышению конкурентоспособности;
  • Исполнительный директор Granovia Wines;
  • Администратор Synergy Agro Group SRL.
  • Госсекретарь министерства сельского хозяйства, окружающей среды и регионального развития. 

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