Гороскоп на 29 ноября: прислушайтесь к внутреннему голосу

Овен: "включайте" амбиции
Не будьте сегодня упрямыми и амбициозными, тем более, напоказ. Кроме того, день неблагоприятный для индивидуальных начинаний в карьере. Даже если вам покажется, что вы полны активности и энтузиазма, это будет ложный знак. Возможно, ближе к вечеру, вы испытаете упадок сил, он вызван нагрузками прошедшего дня. Именно поэтому вам не стоит сегодня посещать шумных коллективных мероприятий и брать на себя кучу обязательств.
Телец: выясняйте отношения, но нежно
Если желали обсудить нечто важное с партнером по браку, то первый выходной – лучший день для этого. В воскресенье вы упретесь рогами и ничто не сдвинет вас с места, которое посчитали лучшим для себя. Проявите такое же качество при планировании бюджета – ни шагу в сторону транжирства.
Близнецы: ждите хороших новостей
С самого утра 29 ноября 2020 года вам уготовано знакомство и общение с новыми партнёрами, что приведёт к повышенной активности. Впрочем, астрологи не исключают и тот вариант, что этот день начнётся для вас некоей неожиданной новостью. А если вы увидите какой-то сон, то он станет пророческим и исполнится на четвёртый день.
Раки: не мечтайте, посмотрите, что сейчас за окном
Ракам сегодня может получиться сделать больше, чем было запланировано. Такой ход событий изрядно добавит вам положительной энергии.
Ваша финансовая сторона жизни будет стабильной и спокойной. Сегодня вам может получиться сделать настоящий трудовой подвиг.
Лев: прислушайтесь к внутреннему "рыку"
Текущее положение планет говорит, что интуиция львов сегодня сыграет важную роль в отношениях с объектом их симпатии. Она подскажет как поступить в момент, который определит дальнейшую судьбу вашего союза. Для одиноких львов этот день благоприятен для начала новых отношений.
Весы: ждите гостей
Гороскоп на 29 ноября 2020 года уверен - у Весов настал период успешного общения с партнерами и восстановления ранее утерянных связей. Проведенные сегодня переговоры закончатся успешно. Физические нагрузки быстро дадут результативность.
Скорпион: делайте свое дело
Интуиция сегодня с вами будет играть в игры – то подсказывать правильное решение, то будет наговаривать на серьезные глупости. Поэтому прежде всего думайте благоразумно и больше полагайтесь на рацио и логику, чем на внутреннее чутье.
И помните – вас не должно интересовать чужое мнение, просто делайте свое дело, и в работе, и в личной жизни.
Стрелец: хотите - работайте, но лучше завтра
День будет успешным для тех из вас, кто занимается коммерцией или ведением собственного бизнеса. Так что астрологи советуют действовать, принимать неординарные решения, создавать новые проекты, заключать сделки и подписывать контракты. Все эти действия обязательно увенчаются успехом и прибылью.
Козерог: откажитесь от планов
Козероги, повседневные обязанности выполняйте неспешно. Откажитесь от планов на будущее. Живите сегодняшним днем. Чрезмерные физические нагрузки и активный отдых рекомендовано отложить на другой период времени. Найдите время для вечерних прогулок на свежем воздухе. Они станут полезными.
Водолей: мечтать невредно
В этот день вы сможете стать свидетелем того, что в жизни все-таки существует справедливость.
Рыбы: пейте витамины - завтра понедельник
Отправляйтесь развлекаться в компании партнера по браку. Это прекрасный шанс извиниться за суматошные будни, когда приходилось задерживаться на работе. В воскресенье звезды говорят о наибольшей эффективности физических упражнений – поддерживайте форму и пейте витамины.
По материалам из открытых источников.