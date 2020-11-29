Гороскоп на 29 ноября: прислушайтесь к внутреннему голосу

Астрологи отмечают, что 29 ноября непростой, но плодотворный день. Но настойчивость поможет в решении многих вопросов. Что сулят сегодня звезды - смотрите в гороскопе.

Овен: "включайте" амбиции

© Sputnik / MARIA TSIMINTIA Знаки Зодиака - Овен

Не будьте сегодня упрямыми и амбициозными, тем более, напоказ. Кроме того, день неблагоприятный для индивидуальных начинаний в карьере. Даже если вам покажется, что вы полны активности и энтузиазма, это будет ложный знак. Возможно, ближе к вечеру, вы испытаете упадок сил, он вызван нагрузками прошедшего дня. Именно поэтому вам не стоит сегодня посещать шумных коллективных мероприятий и брать на себя кучу обязательств.

Телец: выясняйте отношения, но нежно

© Sputnik / MARIA TSIMINTIA Знаки Зодиака - Телец

Если желали обсудить нечто важное с партнером по браку, то первый выходной – лучший день для этого. В воскресенье вы упретесь рогами и ничто не сдвинет вас с места, которое посчитали лучшим для себя. Проявите такое же качество при планировании бюджета – ни шагу в сторону транжирства.

Близнецы: ждите хороших новостей

Знаки Зодиака - Близнецы

С самого утра 29 ноября 2020 года вам уготовано знакомство и общение с новыми партнёрами, что приведёт к повышенной активности. Впрочем, астрологи не исключают и тот вариант, что этот день начнётся для вас некоей неожиданной новостью. А если вы увидите какой-то сон, то он станет пророческим и исполнится на четвёртый день.

Раки: не мечтайте, посмотрите, что сейчас за окном

Знаки Зодиака - Рак

Ракам сегодня может получиться сделать больше, чем было запланировано. Такой ход событий изрядно добавит вам положительной энергии.

Ваша финансовая сторона жизни будет стабильной и спокойной. Сегодня вам может получиться сделать настоящий трудовой подвиг.

Лев: прислушайтесь к внутреннему "рыку"

Знаки Зодиака - Лев

Текущее положение планет говорит, что интуиция львов сегодня сыграет важную роль в отношениях с объектом их симпатии. Она подскажет как поступить в момент, который определит дальнейшую судьбу вашего союза. Для одиноких львов этот день благоприятен для начала новых отношений.

Весы: ждите гостей

Знаки Зодиака - Весы

Гороскоп на 29 ноября 2020 года уверен - у Весов настал период успешного общения с партнерами и восстановления ранее утерянных связей. Проведенные сегодня переговоры закончатся успешно. Физические нагрузки быстро дадут результативность.

Скорпион: делайте свое дело

Знаки Зодиака - Скорпион

Интуиция сегодня с вами будет играть в игры – то подсказывать правильное решение, то будет наговаривать на серьезные глупости. Поэтому прежде всего думайте благоразумно и больше полагайтесь на рацио и логику, чем на внутреннее чутье.

И помните – вас не должно интересовать чужое мнение, просто делайте свое дело, и в работе, и в личной жизни.

Стрелец: хотите - работайте, но лучше завтра

Знаки Зодиака - Стрелец

День будет успешным для тех из вас, кто занимается коммерцией или ведением собственного бизнеса. Так что астрологи советуют действовать, принимать неординарные решения, создавать новые проекты, заключать сделки и подписывать контракты. Все эти действия обязательно увенчаются успехом и прибылью.

Козерог: откажитесь от планов

Знаки Зодиака - Козерог

Козероги, повседневные обязанности выполняйте неспешно. Откажитесь от планов на будущее. Живите сегодняшним днем. Чрезмерные физические нагрузки и активный отдых рекомендовано отложить на другой период времени. Найдите время для вечерних прогулок на свежем воздухе. Они станут полезными.

Водолей: мечтать невредно

Знаки Зодиака - Водолей

В этот день вы сможете стать свидетелем того, что в жизни все-таки существует справедливость.

Рыбы: пейте витамины - завтра понедельник

Знаки Зодиака - Рыбы

Отправляйтесь развлекаться в компании партнера по браку. Это прекрасный шанс извиниться за суматошные будни, когда приходилось задерживаться на работе. В воскресенье звезды говорят о наибольшей эффективности физических упражнений – поддерживайте форму и пейте витамины.

По материалам из открытых источников.