Биография Вячеслава Негруцы

Образование

1994 - окончил факультет менеджмента Экономической академии Молдовы.

Профессиональная деятельность

1994 - 1997 - начальник секции макроэкономического и финансового анализа в Министерстве финансов;

1997 - 1999 - занимался макроэкономикой в Центре стратегических расследований и реформ (Всемирный банк);

1999 - главный советник в правительстве Иона Стурзы; © Inquam Photos / Octav Ganea Санду назвала своих советников и кого хотела бы видеть премьером

2000 - директор департамента денежной политики в Национальном банке Молдовы;

2001 - старший экономист в проекте Fiscal Reform Project при поддержке USAID (США);

2006 - 2008 - был консультантом по проектам во Всемирном банке;

2007 - член-учредитель Либерал-демократической партии Молдовы, из которой ушел в 2013 году;

2009-2013 - министр финансов Молдовы при правительстве Владимира Филата;

2014 - на парламентских выборах получил мандат депутата от Либерал-реформаторской партии;

В 2015 году Негруца был приговорен Судом сектора Рышкань к трем годам лишения свободы условно. Негруца был обвинен в злоупотреблении служебным положением, а именно в том, что во время пребывания в должности министра финансов разрешил передачу 400 тысяч евро бывшему депутату ЛДПМ Пантелею Сандулаки;

После избрания Майи Санду президентом Молдовы в 2020 году, она объявила, что Негруца будет назначен ее советником по вопросам экономики.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova