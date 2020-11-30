Биография Вячеслава Негруцы

Образование
1994 - окончил факультет менеджмента Экономической академии Молдовы.
Профессиональная деятельность
- 1994 - 1997 - начальник секции макроэкономического и финансового анализа в Министерстве финансов;
- 1997 - 1999 - занимался макроэкономикой в Центре стратегических расследований и реформ (Всемирный банк);
- 1999 - главный советник в правительстве Иона Стурзы;© Inquam Photos / Octav Ganea
- 2000 - директор департамента денежной политики в Национальном банке Молдовы;
- 2001 - старший экономист в проекте Fiscal Reform Project при поддержке USAID (США);
- 2006 - 2008 - был консультантом по проектам во Всемирном банке;
- 2007 - член-учредитель Либерал-демократической партии Молдовы, из которой ушел в 2013 году;
- 2009-2013 - министр финансов Молдовы при правительстве Владимира Филата;
- 2014 - на парламентских выборах получил мандат депутата от Либерал-реформаторской партии;
В 2015 году Негруца был приговорен Судом сектора Рышкань к трем годам лишения свободы условно. Негруца был обвинен в злоупотреблении служебным положением, а именно в том, что во время пребывания в должности министра финансов разрешил передачу 400 тысяч евро бывшему депутату ЛДПМ Пантелею Сандулаки;
После избрания Майи Санду президентом Молдовы в 2020 году, она объявила, что Негруца будет назначен ее советником по вопросам экономики.
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