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Вячеслав Негруца

Биография Вячеслава Негруцы

© Photo : Facebook / MACRO Conference
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/reference/20201130/32701870/biografiya-veacheslav-negruta.html

Вячеслав Негруца родился 4 марта 1972 года в селе Делакеу Григориопольского района (Приднестровье). Женат, имеет двух детей.

Образование 

1994 - окончил факультет менеджмента Экономической академии Молдовы.  

Профессиональная деятельность 

  • 1994 - 1997 - начальник секции макроэкономического и финансового анализа в Министерстве финансов;
  • 1997 - 1999 - занимался макроэкономикой в Центре стратегических расследований и реформ (Всемирный банк);
  • 1999 - главный советник в правительстве Иона Стурзы;
    Майя Санду
    © Inquam Photos / Octav Ganea
    Санду назвала своих советников и кого хотела бы видеть премьером
  • 2000 - директор департамента денежной политики в Национальном банке Молдовы;
  • 2001 - старший экономист в проекте Fiscal Reform Project при поддержке USAID (США);
  • 2006 - 2008 - был консультантом по проектам во Всемирном банке;
  • 2007 - член-учредитель Либерал-демократической партии Молдовы, из которой ушел в 2013 году;
  • 2009-2013 - министр финансов Молдовы при правительстве Владимира Филата;
  • 2014 - на парламентских выборах получил мандат депутата от Либерал-реформаторской партии; 

В 2015 году Негруца был приговорен Судом сектора Рышкань к трем годам лишения свободы условно. Негруца был обвинен в злоупотреблении служебным положением, а именно в том, что во время пребывания в должности министра финансов разрешил передачу 400 тысяч евро бывшему депутату ЛДПМ Пантелею Сандулаки;

После избрания Майи Санду президентом Молдовы в 2020 году, она объявила, что Негруца будет назначен ее советником по вопросам экономики.

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